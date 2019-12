Odmówił chłopcu wspólnego zdjęcia, dług spłacił po 10 latach. "To był Kylian Mbappe"

Lewandowski najlepszy w dwóch krajach. Tak głosowano na Złotą Piłkę Robert... czytaj dalej » 6 maja 2009, na Stamford Bridge Chelsea walczy z Barceloną o awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, w rewanżu londyńska ekipa do 92. minuty wygrywa 1:0. W 93. na 1:1 trafia Anders Iniesta.



Euforia Barcelony. Rozpacz Chelsea.



Drogba jest wściekły na sędziego Toma Henninga Ovrebo. Już w czasie meczu wykrzykiwał do niego i gestykulował, obwiniając za złe decyzje i wypaczanie wyniku.



Pod szatnią do napastnika Chelsea podchodzi chłopiec, nieśmiało prosi o zdjęcie. Piłkarz odmawia, znika za drzwiami.

Mbappe: z bliska zobaczyłem, jak wygląda angielski futbol

- Szanowni państwo, tym chłopcem był 10-letni Kylian Mbappe - wyznał Drogba w poniedziałkowy wieczór, współprowadząc - z francuską dziennikarką Sandy Heribert - galę rozdania nagród w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza 2019 roku. - Pamiętam tamtą sytuację. Tak, odmówiłem. Byłem zły. Pora spłacić ten dług, tu i teraz - oświadczył.

I poprosił, by wszyscy na widowni wstali do wspólnego selfie.









Selfie time!



EVERYBODY PLEASE STAND UP! #ballondorpic.twitter.com/IKzPXRQDGS — #BallondOr (@francefootball) 2 grudnia 2019

Mbappe zajął w głosowaniu miejsce szóste. Dzisiaj sam jest gwiazdą - i PSG, i drużyny narodowej Francji, z którą w roku 2018 sięgnął po mistrzostwo świata.

Po ceremonii w Theatre du Chatelet wrócił do wydarzeń sprzed lat. - Pojechałem do Londynu, przez tydzień byłem w szkółce Chelsea na testach - opowiadał. Mieliśmy sparing z Charlton Athletic, wygrany 6 lub 7:0. Występowałem w ataku, ale gola, z tego, co pamiętam, nie strzeliłem. Było fantastycznie, pierwszy raz znalazłem się poza Francją i z bliska zobaczyłem, jak wygląda angielski futbol.



I był na rewanżowym półfinale z Barceloną. I spotkał Drogbę.



Złotą Piłkę - po raz szósty w karierze - zgarnął w poniedziałek Lionel Messi. Robert Lewandowski znalazł się w plebiscycie na pozycji ósmej.

