Wybrano dwie najlepsze drużyny eliminacji Euro. Brzęczek wyróżniony

Dwa rekordy wyrównane, jeden pobity. Kadra Brzęczka broni się liczbami Stylem, w którym... czytaj dalej » Osiem zwycięstw, po jednym remisie i porażce, w bramkach 18:5 - to bilans reprezentacji Polski, najlepszej drużyny grupy G eliminacji. Awans na przyszłoroczny turniej kadra Brzęczka zapewniła sobie dwie kolejki przed końcem. Chociaż selekcjoner Biało-Czerwonych krytykowany był po wrześniowym meczu z Austrią za styl i niefortunne wypowiedzi, w następnych czterech spotkaniach uciszył usta krytykom.

Ponadto odważnie wprowadzał do składu sporo świeżej krwi. Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Damian Kądzior - to tylko kilka przykładów. W całych eliminacjach desygnował do gry dwudziestu siedmiu piłkarzy.

Brzęczek z Ronaldo

Jego obecność w drugiej, srebrnej jedenastce fachowego portalu nie powinna więc dziwić. Szkoda tylko, że były trener Wisły Płock jest jedynym Polakiem w tym gronie. W "prowadzonej" przez niego drużynie znaleźli się tacy piłkarze jak: Thibaut Courtois, Leonardo Bonucci, a zwłaszcza Cristiano Ronaldo. Najwięcej przedstawicieli, po dwóch, mają Szwajcarzy i Rosjanie. Wśród Helwetów zostali wyróżnieni Ricardo Rodriguez i Denis Zakaria, natomiast z reprezentantów Sbornej Aleksandr Gołowin i Mario Fernandes. Cała drużyna została wyceniona na 286,2 mln euro.



We have chosen a Silver and a Gold XI for the #EuropeanQualifiers! Here is our 2nd team, with the 1st team to be revealed later. What do you think? pic.twitter.com/G2MY3yOycU — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 21, 2019

Wartość pierwszej, złotej jedenastki to aż 608,4 mln euro. Jej trenerem wybrano opiekuna reprezentacji Finlandii Markku Kanerva. Jego drużyna uzyskała historyczny awans, a w grupie J zajęła drugie miejsce, notując sześć zwycięstw i cztery porażki. W złotej jedenastce po dwóch przedstawicieli mają Turcy: Mert Gunok i Caglar Soyuncu, Niemcy: Joshua Kimmich i Serge Gnabry oraz Anglicy: Raheem Sterling oraz Harry Kane. Ten drugi z 12 golami był najlepszym strzelcem eliminacji.



Our team of the #EuropeanQualifiers! pic.twitter.com/HktZnNuBpL — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 21, 2019

Jeszcze cztery wolne miejsca

Do 20 wyłonionych w eliminacjach drużyn dołączą cztery poprzez baraże Ligi Narodów. Losowanie fazy grupowej odbędzie się 30 listopada w Bukareszcie, jednym z miast-gospodarzy turnieju.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które potrwają od 12 czerwca do 12 lipca, nie mają jednego czy dwóch państw-gospodarzy. Mecze odbędą się w 12 miastach - od Hiszpanii po Azerbejdżan. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje.