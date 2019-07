Od bohatera do antybohatera. Ibrahimović złamał rywalowi kość policzkową

To musiało się tak skończyć! Zlatan Ibrahimović został największą gwiazdą Major League Soccer. Przyczyniły się do tego m.in. niesamowite gole, jakie strzelił Szwed. Zobacz 10 najpiękniejszych bramek w wykonaniu Zlatana. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Ibrahimović skupił na sobie całą uwagę w minioną sobotę. Strzeleckie popisy to jedno, ale doszło też do brzydkich scen z udziałem 37-letniego napastnika. Gwiazdor Galaxy, walcząc o górną piłkę, uderzył łokciem w twarz Mohameda El Monira. Libijczyk będzie musiał przejść we wtorek operację, bo doszło do złamania kości policzkowej.

Bandycki faul w sparingu, piłkarz Liverpoolu opuścił boisko na noszach. "Haniebny czyn" W Bostonie... czytaj dalej » Wszystko wskazuje na to, że agresywne zachowanie Ibrahimovicia, który przed skokiem do główki dwukrotnie upewnił się, gdzie i do kogo biegnie, było spowodowane wcześniejszym ostrym faulem El Monira na innym zawodniku Galaxy Joe Coronie. Tamto zdarzenie mocno rozzłościło Szweda.

Ibrahimović będzie ukarany?

Sędziowie mogli skorzystać z powtórki wideo w ocenie zachowania Ibrahimovicia, ale tego nie zrobili. Po końcowym gwizdku trener bramkarzy LA FC skonfrontował się z graczem Galaxy i usłyszał z jego strony wyzwiska.

O konieczności operacji twarzy El Monira poinformował w poniedziałek jego były kolega z Orlando City, a obecnie obrońca New York Red Bulls Amro Tarek. "To niewiarygodne!!! El Monir przejdzie jutro operację!" - napisał na Twitterze, publikując powtórkę wideo z zajścia.

W innym wpisie zaprezentował zdjęcia poszkodowanego kolegi i wynik prześwietlenia twarzy.



pic.twitter.com/aO2LSQJaj1 — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019





Sprawą ma się teraz zająć komisja dyscyplinarna Major League Soccer. W tym roku były napastnik m.in. Manchesteru United, AC Milan czy PSG pauzował w dwóch meczach za incydent z bramkarzem New York City FC Seanem Johnsonem.

Jeśli komisja uzna, że uderzenie Ibrahimovicia z soboty było celowe, może on spodziewać się znacznie surowszej kary.