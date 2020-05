Bez dachu, bez szyb, bez ważnych tablic. Zlatan może zapłacić za jazdę nowym ferrari

Jeden z najbardziej charyzmatycznych piłkarzy naszych czasów nie dał o sobie zapomnieć w trakcie pandemii COVID-19. Najpierw w marcu potajemnie opuścił Włochy i przerwę w rozgrywkach piłkarskich postanowił przeczekać w Sztokholmie. W ojczyźnie absolutnie nie próżnował.

W kwietniu napastnik Milanu trenował z zespołem Hammarby IF, za co według szwedzkich mediów miał otrzymać sowite wynagrodzenie w wysokości 200 tysięcy koron szwedzkich. Wcześniej natomiast, jak poinformował dziennik "Oestersund Posten", kupił za trzy miliony euro tysiąc hektarów lasu w okolicy Oestersundu. Być może niedługo czekał go będzie kolejny wydatek.

Bez dachu, bez szyb bocznych, nawet bez szyby przedniej, a do tego bez aktualnej rejestracji - tak prezentowało się nowe cudo motoryzacji należące do Ibry. W weekend gwiazdor wybrał się na przejażdżkę po ulicach Sztokholmu nowym modelem Ferrari Monza SP2. Pojazd jest w każdym tego słowa znaczeniu wyjątkowy, dość powiedzieć, że takich modeli wyprodukowano na świecie tylko 500. Luksusowe auto bezsprzecznie przykuwało wzrok, lecz na nieszczęście Zlatana nie tylko tych, którzy chcieli je podziwiać.



However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari SP2 cool



@ferdi_piace

Sweden pic.twitter.com/YkEQfClUSk — Motor Magnet (@Motor_Magnet) May 11, 2020





Nie wybrał najkrótszej trasy

Według Szwedzkiej Agencji Transportu (Transportstyrelsen) samochód był nieuprawniony do jazdy, gdyż brakowało na nim ważnych tablic rejestracyjnych. Te, które były na aucie, wygasły 30 marca. - Zlatan mógłby się przemieszczać tym autem, ale tylko jeśli najkrótszą trasą chciałby się udać do najbliższego punktu kontroli - powiedział szwedzkiej gazecie "Aftonbladet" przedstawiciel Transportstyrelsen.

Ibrahimoviciowi grozi teraz mandat. Trudno jednak spodziewać się, aby odczuł skutki tej kary, gdyż może ona wynieść maksymalnie 190 euro.