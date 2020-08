Ibrahimović nie myśli o emeryturze. "Mogę grać na tym poziomie do pięćdziesiątki"

Ibrahimović zdobył drugą koronę Mediolanu Zlatan... czytaj dalej » Wiek nie jest żadną przeszkodą w przypadku Zlatana Ibrahimovicia. Mimo 38 lat na karku Szwed jest podstawowym napastnikiem Milanu i decyduje o sile zespołu.

Długo dyskutowano w mediach, czy ponowne zakontraktowanie "Ibry" na San Siro to dobry ruch. Statystyki szwedzkiego zawodnika, zwłaszcza te najnowsze, mówią same za siebie.

Ibrahimović wrócił do Mediolanu na początku roku. W tym czasie wystąpił w 19 spotkaniach, zdobywając 10 bramek i zaliczając pięć asyst. Nieoceniony jest wkład Szweda w niesamowitą przemianę drużyny, która po wznowieniu rozgrywek wygrała aż osiem z jedenastu meczów, a pozostałe trzy zremisowała. Po lockdownie doświadczony zawodnik prezentuje się naprawdę znakomicie.

Tupet i upór

Wiadomo jednak, że Szwedowi coraz bliżej do zakończenia kariery. Sam zainteresowany w swoim stylu odniósł się do wysyłania go na emeryturę. Na Twitterze Ibrahimović zamieścił zdjęcie ze swoim postarzonym wizerunkiem. "Mogę grać na tym samym poziomie do pięćdziesiątki" - przekonuje we wpisie.

I agree with Zlatan pic.twitter.com/Dj77qwCraW — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 31, 2020

Aktualnie nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy obieżyświata. Kontrakt napastnika z Milanem obowiązuje do końca sierpnia. Jak podała "La Gazzetta dello Sport", negocjacje pomiędzy Rossoneri i agentem Szweda - Mino Raiolą - powinny zakończyć się sukcesem.

Milan miałby zaproponować mu dwuletnią umowę ze specjalną klauzulą. W pierwszym sezonie "Ibra" wciąż byłby piłkarzem, a w drugim objąłby funkcję w klubie. Włoskie media nie informują o tym, jaką rolę miałby pełnić Ibrahimović w Milanie.