Twórcy filmu o Asteriksie szukali "aroganckiej gwiazdy". Wybrali Zlatana Ibrahimovicia

- Długo szukaliśmy do tej roli odpowiedniej osoby, która charakteryzowałaby się wielką osobowością, arogancją i statusem gwiazdy. Zlatan nadawał się idealnie, a poza tym, a to pasuje do tej roli, zna taekwondo, które trenował w młodości w Malmoe - powiedział reżyser filmu Guillaume Canet, cytowany przez dziennik „Aftonbladet".

Piłkarz wcielił się w rolę niejakiego Caiusa Antivirusa, ulubionego centuriona Juliusza Cezara.

Na polu bitwy ubrany w rzymską zbroję i czerwony płaszcz popisuje się m.in. umiejętnościami piłkarskimi.

Premiera filmu zaplanowana jest na 1 lutego 2023 roku. W Internecie dostępny jest już tzw. trailer produkcji, której budżet wyniósł 72 mln dolarów. Canet, który wyreżyserował obraz, jest też odtwórcą głównej roli.

Kolejna gwiazda na filmowym planie

Ibrahimović będzie kolejnym znanym sportowcem, który otrzymał rolę w filmach o Asteriksie.

W "Asterix na olimpiadzie", który miał premierę w 2008 roku, wystąpili m.in. piłkarz Zinedine Zidane, kierowca F-1 Michael Schumacher i koszykarz Tony Parker - przypomniał "Aftonbladet".

Źródło: Getty Images Zlatan Ibrahimović zagra w filmie o Asteriksie

Ibrahimović, który w październiku skończy 41 lat, zapowiedział, że zakończy karierę dopiero wtedy, kiedy pojawi się ktoś lepszy od niego, więc zamierza jeszcze przez kilka lat uprawiać futbol na najwyższym poziomie.

W reprezentacji Szwecji rozegrał 121 meczów i strzelił 62 bramki. Jak powiedział niedawno selekcjoner Janne Andersson, miejsce w drużynie ma pewne „tak długo, jak będzie tego chciał”.