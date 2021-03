Łzy wzruszenia na konferencji prasowej. Emocjonalny powrót Ibrahimovicia do kadry

Rywale Polaków drżą przed Lewandowskim. "Musimy deptać mu po piętach" Węgrzy doceniają... czytaj dalej » Choć zdania w szwedzkim narodzie były podzielone, selekcjoner Janne Andersson zdecydował się powołać 39-letniego napastnika na marcowe mecze. Tym samym piłkarz AC Milan wrócił do reprezentacji po niespełna pięciu latach. Po raz ostatni grał dla Trzech Koron podczas finałów Euro 2016.

- Jestem tutaj nie tylko jako Zlatan, lecz dlatego, że wiem i czuję, że mogę pomóc. Że mogę dać rezultaty ważne dla całego kraju, którego jestem częścią. Z drugiej strony wiem, że jestem tylko kawałkiem łamigłówki i puzzli, którą ułoży nasz selekcjoner Janne Andersson. Z mojej strony obiecałem mu wygrywanie meczów - oznajmił Ibrahimović na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zasłonił twarz i uronił łzy

Dziennikarze zadali mu również pytanie o jego rodzinę i jej reakcje na powołanie do kadry. Ibrahimović próbował na nie odpowiedzieć, ale w końcu nie wytrzymał. Zasłonił twarz dłonią, ocierając łzy.

- Są ze mnie bardzo dumni, choć nie jest to dobre pytanie. Mój syn Vincent płakał, gdy wychodziłem z domu, by przyjechać na zgrupowanie. Dzieje się tak za każdym razem, gdy gdzieś wyjeżdżam, a to nie jest dla mnie łatwe - podkreślił wzruszony Szwed, po czym dodał w swoim stylu: jestem tylko człowiekiem, mimo że Supermanem.







Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021



Szwedzi zagrają w marcu trzy spotkania. W eliminacjach mistrzostw świata 2022 z Gruzją (25 marca) i trzy dni później z Kosowem oraz mecz towarzyski z Estonią (31 marca).

Ibrahimović może również wystąpić w grupowym spotkaniu przeciwko reprezentacji Polski podczas finałów mistrzostw Europy. Mecz ma się odbyć 23 czerwca na Aviva Stadium w Dublinie.