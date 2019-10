Skandal na pożegnanie? Wulgarny gest Ibrahimovicia w stronę kibica

Dostał piłką w twarz, sędzia widział rękę. Kontrowersyjny karny i gol w doliczonym czasie - To nie do... czytaj dalej » Mecz Los Angeles Galaxy z Los Angeles FC zapowiadany był jako pojedynek dwóch najskuteczniejszych napastników w MLS – Ibrahimovicia (30 goli, siedem asyst) i Carlosa Veli (34 gole, 15 asyst).

Ostatecznie to Meksykanin i jego Los Angeles FC zeszło z boiska w zdecydowanie lepszych nastrojach, zwłaszcza, że pierwszy raz w historii wygrało derby Miasta Aniołów. Vela potwierdził kunszt jeszcze w pierwszej połowie, strzelając dwa pierwsze gole. Ibrahimović trafił do siatki po przerwie, ale to było za mało. Zespół Szweda przegrał 3:5, kończąc tym samym rywalizację w tym sezonie.

W finale Konferencji Zachodniej Los Angeles FC podejmie Seattle Sounders. Zwycięzcę Konferencji Wschodniej wyłoni mecz Toronto FC z Atlantą United.

Wulgarny gest na pożegnanie

W końcówce meczu zaczęło robić się gorąco. Nerwów na wodzy nie mógł utrzymać nawet sam Zlatan. 38-letni Szwed najpierw został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie, a kilka minut później – chwilę po zakończeniu meczu - zaczął żywiołowo dyskutować z jednym kibiców. Tuż przed zejściem do szatni piłkarz zdobył się nawet na kontrowersyjny, a wręcz wulgarny gest.

Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV — Kevin Shockey (@KevinShockey) 25 października 2019

Niewykluczone, że był to ostatni mecz gwiazdora w barwach Los Angeles Galaxy. Jego kontrakt wygasa z końcem bieżącego roku, a w ostatnich dniach coraz głośniej mówiło się o transferze do Napoli. Sam piłkarz również przyznawał w wywiadach, że chciałby poczuć się jak Diego Armando Maradona, który jest legendą aktualnych wicemistrzów Włoch.