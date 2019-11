Zlatan rozwścieczył kibiców byłego klubu. "Hańba", "Zbezcześcił swoje miasto"

Ujawnił klub czy zażartował? Tajemniczy wpis Zlatana Zlatan... czytaj dalej » Szwedzki piłkarz zamieścił we wtorek na Instagramie tajemniczy film, na którym widnieje koszulka klubu szwedzkiej ekstraklasy Hammarby i napis: Ibrahimovic. Część z internautów twierdziło, że w ten sposób Zlatan, który niedawno rozstał się z Los Angeles Galaxy, ogłasza swój nowy zespół.

Dzień później okazało się, że słynny piłkarz został współwłaścicielem tego klubu - kupił połowę udziałów koncernu AEG Sweden, który dotychczas posiadał pakiet kontrolny. - Chcę pomóc Hammarby stać się najlepszym klubem piłkarskim w Skandynawii - zadeklarował Ibrahimović.

Nie ujawniono żadnych szczegółów finansowych kontraktu, nieoficjalnie wiadomo jednak, że były zawodnik Interu Mediolan, Barcelony, Manchesteru United i ostatnio LA Galaxy będzie właścicielem 25 procent akcji klubu.

"Gwoźdź do trumny"

Nie wszystkim to się jednak spodobało. Zwłaszcza mieszkańcom Malmoe, gdzie Zlatan rozpoczynał karierę. W mediach społecznościowych rozpętała się kampania dotycząca zniszczenia "rzeźby zdrajcy", "aby nie pozostał po niej żaden ślad".

"Hańba", "zezwierzęcenie" i "totalny upadek moralny" - komentowali mieszkańcy Malmoe pytani na ulicach przez media, podkreślając, że są "zniesmaczeni", a Ibrahimvić od 27 listopada jest w tym mieście persona non grata.

Kanał telewizji publicznej SVT, który 8 października przerwał program i przeprowadził transmisję z odsłonięcia rzeźby piłkarza, tym razem skomentował, że "Ibrahimović, nazywany przez władze Malmoe wielkim synem tego miasta, właśnie spalił nieodwracalnie wszystkie mosty łączące go z nim". W środę konna policja pilnowała odsłoniętego w październiku pomnika piłkarza, na którym zawieszono... klapę sedesową. Wieczorem statua stanęła w ogniu.



Zlatan's decision to buy into @Hammarbyfotboll has not gone down well with @Malmo_FF fans (his first professional club).



The statue of Ibrahimovic outside Malmö Stadium was defaced with a toilet seat by angry Malmo fans after he becomes co-owner of Malmö rivals Hammarby. pic.twitter.com/dlH4DhA7hc — GroundHop (@gogroundhop) November 27, 2019



Seems the Malmö ultras aren't too happy with Zlatan buying that stake in domestic rivals, Hammarby.



Here they are trying to set fire to the statue his home town club erected for him just last month. pic.twitter.com/sB6agk4LjQ — FotMob (@FotMob) November 27, 2019

Wiadomość o kupnie przez Ibrahimovicia akcji Hammarby była tak istotna, że podczas jej nadawania na ulicach trąbiły samochody.



Cytowany przez popołudniówkę "Expressen" jeden z mieszkańców nazwał inwestycję piłkarza "gwoździem do jego własnej trumny, w której powinien jak najszybciej zamieszkać". Inny wieloletni kibic Malmoe FF powiedział: "Obserwowałem jego rozwój od początku z dumą. Tutaj się urodził, wychował i tutaj wyszkolił. Otrzymał życiową szansę, był kochany, a teraz w bezczelny sposób obraził nas wszystkich. Zbezcześcił swoje miasto".

Źródło: expressen.se, svt.se Zlatan rozwścieczył mieszkańców Malmoe

Nowa rzeźba

Na domiar złego, w środę po południu autor rzeźby stojącej przed stadionem Malmoe FF Peter Linde podgrzał emocje oświadczając: "niech lokalni kibice sobie ją dewastują. Ja i tak już pracuję nad drugą, jeszcze lepszą, z lokalizacją pod stadionem Hammarby w Sztokholmie".