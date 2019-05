Ibrahimović ukarany. Złapał bramkarza za kark

Pomnik pionierki futbolu. "Zabierzcie mnie do szpitala, właśnie złamała mi rękę" Silna. Szybka.... czytaj dalej » Trwała 86. minuta, Galaxy podejmowało New York City FC. Ibrahimović wpadł w pole karne gości, w biegu przyjął piłkę na klatkę piersiowa, uderzył prawą nogą. Gola nie było, trafił w poprzeczkę, a dobitka jego kolegi z zespołu poszybowała w trybuny.

Już po akcji strzegący bramki nowojorskiej ekipy Johnson niespodziewanie pchnął stojącego tuż obok szwedzkiego napastnika. Ten złapał go za kark, obaj panowie runęli na murawę.



Sędzia Chris Penso pokazał im po żółtej kartce.

Miejscowi przegrali 0:2.

"Nigdy nie byłem jego fanem. I na pewno nim nie zostanę"

Komisja Dyscyplinarna ligi poinformowała właśnie o dodatkowej karze dla Ibrahimovicia - opuści niedzielny mecz w Los Angeles z Colorado Rapids i piątkowy z Orlando City, na wyjeździe. Przypomniano, że to kolejny wybryk Szweda w ostatnich tygodniach.



Ostrzeżenie od władz MLS dostał pod koniec kwietnia, po meczu Galaxy z Real Salt Lake. - Groził, że zrobi mi krzywdę - wyznał wtedy jeden z rywali, obrońca Nedum Onuoha. - Wielu graczy czuje przed nim strach, a to przecież zwykły śmiertelnik. Ktoś, kto jest wizytówką tej ligi, nie powinien zachowywać się w ten sposób. Nigdy nie byłem jego fanem. I na pewno nim nie zostanę - zapewniał Anglik.



8 maja w meczu z Columbus Crew Ibrahimović próbował wymusić rzut karny. Za to ukarany został grzywną, której wysokości nie ujawniono.