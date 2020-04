Ibrahimović promuje szwedzki model walki z koronawirusem

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Ibrahimović: wirus poważnie skomplikował moje plany Zlatan... czytaj dalej » Piłkarz Milanu i były kapitan reprezentacji wyraźnie przyjął model tego kraju w walce z koronawirusem. Po prostu żyje jak gdyby nigdy nic.

Swoją postawą podczas lunchu w ogródku kawiarni Hotel Diplomat przy najdroższej ulicy Sztokholmu, bulwarze Strandvagen, zrobił na szwedzkich kibicach wielkie wrażenie. Choć w przepełnionej restauracji większość stolików była zajęta, z twarzy Zlatana nie znikał uśmiech, a selfie nie odmówił żadnej z przechodzących osób.

"Dopiero zobaczymy, czy Szwecja wybrała słuszną drogę, lecz w ogródku Hotelu Diplomat był uśmiechnięty, wyluzowany i wyraźnie tryskał humorem w promieniach wiosennego słońca. Tak jakby chciał nam pokazać, jak świetnie czuje się u siebie" - skomentowała gazeta "Aftonbladet".

Szansa dla całej ligi

Spotkanie to w wywołało w mediach ponowne spekulacje na temat zakończenia kariery 38-letniego Ibrahimovica w barwach Hammarby IF. Słynny piłkarz jesienią kupił część akcji klubu ze stolicy. Według ekspertów Hammarby IF z "Ibrą" w składzie otrzymałoby gigantyczny efekt propagandowy i niespotykane wcześniej wpływy od sponsorów ze sprzedaży pamiątek i koszulek zawodnika, jak również światowy rozgłos w mediach społecznościowych.

Dziennik "Aftonbladet" stwierdził, że w takim przypadku wartość najwyższej szwedzkiej ligi Allsvenskan wzrosłaby z dnia na dzień o 100 milionów szwedzkich koron, czyli 10 milionów euro i "rosłaby tak długo, jak piłkarz by w niej grał. Hammarby zaś otrzymałby swoistą gwarancję sprzedaży wszystkich biletów na każdy mecz" - napisano.



Zlatan Ibrahimovic is training with Hammarby, the Swedish club he part-owns, while football in Italy is suspended pic.twitter.com/Vah46tk87N — B/R Football (@brfootball) April 13, 2020





Media: zakończy karierę w Szwecji

W pierwszym wywiadzie, jakiego Ibrahimović udzielił szwedzkim mediom po przyjeździe do Sztokholmu, dla "Svenska Dagbladet", zarzekał się, że tego nie zrobi, lecz według "Aftonbladet" - głosy włoskiej prasy brzmią już codziennie jednakowo: "on zakończy karierę w swoim kraju".



Selekcjoner reprezentacji Szwecji Janne Andersson powiedział, że nie wierzy w taki finał kariery Ibrahimovicia, lecz z drugiej strony "w futbolu wszystko jest możliwe, a przecież byliśmy już wielokrotnie świadkami jeszcze większych sensacji" - dodał.



Według ekspertów dzisiejsza sytuacja z epidemią należy właśnie do nieoczekiwanych i Ibrahimović uciekając przerażony z Mediolanu do Szwecji wynajętym odrzutowcem, teraz w Sztokholmie po 2-3 tygodniach samoizolacji w luksusowym mieszkaniu wyszedł na ulicę i zauważył, że jego kraj funkcjonuje normalnie.