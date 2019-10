Zlatan sugeruje powrót do Hiszpanii. Drugoligowiec odpowiada żartem

Skandal na pożegnanie? Wulgarny gest Ibrahimovicia w stronę kibica Zlatan... czytaj dalej » Co dalej z Ibrahimoviciem? Szwed, który 25 października prawdopodobnie rozegrał ostatni mecz w barwach Los Angeles Galaxy, nie może narzekać na brak ofert. W ostatnich dniach najwięcej mówiło się o kontynuowaniu kariery w SSC Napoli, choć nie brakowało doniesień o powrocie do Manchesteru United i grze dla Boca Juniors. Niewykluczone, że 38-latek obierze zupełnie inny kierunek.

Powrót do Hiszpanii

Pomimo zaawansowanego wieku Ibrahimović udowodnił w barwach Galaxy, że nadal potrafi strzelać gole niemal na zawołanie – w 58 meczach zdobył dla klubu z LA aż 53 bramki. Ponieważ umowa wygasa wraz z końcem tego roku, nie brakuje chętnych na jego usługi. Czy kolejnym pracodawcą będzie klub z Hiszpanii?

"Ibracadabra" zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym zasugerował, że wkrótce powróci do kraju, w którym występował w sezonie 2010/2011 w barwach FC Barcelona. Z drugiej strony, znając jego osobliwe poczucie humoru, nie można wykluczyć, że jest to zwyczajna prowokacja lub nawiązanie do zupełnie innego wydarzenia, kompletnie niezwiązanego z grą w futbol. "Cześć Hiszpanio, zgadnij co? Wracam" – mówi na nagraniu Szwed.

¿IBRAHIMOVIC VUELVE A LA LIGA?



”Hola, España. Estoy de vuelta”, publicó en sus redes sociales. pic.twitter.com/l0YZdiQ08O — TyC Sports (@TyCSports) 29 października 2019

W Barcelonie "Ibra" nie do końca potrafił odnaleźć się w systemie preferowanym przez szkoleniowca Josepa Guardiolę, z którym później miał konflikt. Życia nie ułatwiał mu fakt, że Lionel Messi chciał pełnić rolę cofniętego napastnika, co oznaczało, że Ibrahimović w linii ataku często robił za skrzydłowego. Mimo wszystko zdołał strzelić 22 gole w 46 meczach, a po zakończeniu sezonu odszedł do AC Milan.

Mają dobrze obsadzony atak

Do filmu nagranego przez piłkarza postanowił odnieść się klub CF Fuenlabrada, który występuje w Segunda Division. "Wiele osób pyta o zakontraktowanie Zlatana Ibrahimovicia… W tej chwili musimy porzucić ten pomysł. Mamy dobrze obsadzoną linię ataku" – napisano żartobliwie.

Klub z miasta położonego nieopodal Madrytu oczywiście nie ma wystarczających możliwości finansowych, by zatrudnić piłkarza tej klasy, co Zlatan. Ponadto zawodnik nie ukrywa, że nadal chce walczyć o najwyższe cele, dlatego w grę wchodzi tylko mocny klub z jednej z pięciu najsilniejszych lig w Europie.