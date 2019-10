Ibrahimović ostro o Milanie. "To katastrofa"

15.10 | Chłopcy z drużyny piłkarskiej Dzikie Dziki z Tajlandii, którzy spędzili ponad dwa tygodnie uwięzieni w jaskini, odwiedzili popularny program telewizyjny Ellen Degeneres. Prowadząca show pytała chłopców o ich plany i piłkarza, którego podziwiają. - To Zlatan? - dopytywała. Kiedy potwierdzili, powiedziała: "wychodź, Zlatan". Chłopcy nie kryli zaskoczenia. Zawodnik drużyny Los Angeles Galaxy, przypominając ich dramatyczną przygodę i uwięzienie w jaskini, pochwalił, że są "bardzo odważni". - Pokazali, czym jest praca zespołowa, cierpliwość i wiara - podkreślił Ibrahimovic.

Kiedy Zlatan Ibrahimović wchodził na boisko, LA Galaxy przegrywało z Los Angeles FC 2:3. Najpierw boskim uderzeniem wyrównał stan meczu, a w doliczonym czasie gry szwedzki napastnik wygrał pojedynek z obrońcą i głową wepchnął piłkę do siatki. Już w swoim debiucie Zlatan został superbohaterem LA Galaxy, które wygrało 4:3. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

9.10 | - Szwecja ma wiele pomników byłych królów, lecz nie obecnego, więc w ten sposób dla turystów ją odwiedzających to ja jestem żywym królem tego kraju - powiedział w swoim stylu Zlatan Ibrahimović. Przed stadionem Malmoe FF, macierzystego klubu byłego kapitana reprezentacji Szwecji, odsłonięty został jego pomnik.

Inter myśli o sprowadzeniu Ibrahimovicia. "Wciąż mogę robić różnicę" Zlatan... czytaj dalej » Zaledwie 9 punktów wywalczonych w siedmiu meczach, ujemny bilans bramkowy (6:9), zmiana trenera na człowieka, który nie cieszy się popularnością wśród najbardziej zagorzałych fanów Milanu – trudno znaleźć pozytywy w mediolańskim klubie. Ibrahimović, który w grudniu zakończy przygodę z Los Angeles Galaxy, jest załamany tym, co dzieje się na San Siro.

Ibrahimović: to już nie ten sam klub

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" poruszyli wiele wątków podczas rozmowy ze Szwedem i było jasne, że nie może zabraknąć pytań o klub, w którym występował w latach 2010-2012.

- To katastrofa. Pada tak wiele słów, ale mało w nich prawdy i faktów. To nie jest już ten sam klub. Kiedyś był wielbiony i ceniony, zarówno we Włoszech, jak i na świecie. Niewykluczone, że jest tam obecnie zbyt dużo nieodpowiednich ludzi – powiedział "Ibracadabra".

Został również zapytany o pracę Paolo Maldiniego, który pełni rolę dyrektora ds. rozwoju i sportu. Były legendarny obrońca Rossonerich jest odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie piłkarzy oraz zatrudnianie trenerów. To właśnie on, wspólnie z innym dyrektorem Zvonimirem Bobanem, postanowili zatrudnić Marco Giamapolo, po czym - zaledwie dziesięć dni temu - zastąpili go Stefano Piolim, prywatnie kibicem Interu.

- Nie mam zbyt wiele wiedzy, by mówić o Paolo w roli menedżera, ale jako piłkarz należał do moich faworytów. Przed nim skomplikowane i zarazem delikatne zadanie: musi się wykazać, mając ograniczone środki, to trudny biznes – zauważył Szwed.

Debiut Piolego w roli trenera Milanu nastąpi w niedzielę o 20:45, gdy prowadzony przez niego zespół zmierzy się u siebie z Lecce.

Jak Diego Maradona

W piątek pojawiły się informacje, że Inter, w którym Ibrahimović grał w latach 2006-2009, poważnie interesuje się jego ponownym sprowadzeniem. Ibra wyznał, że jest pod wrażeniem szkoleniowca Antonio Contego, ale to nie wystarczy. W rozmowie z włoskim dziennikiem podkreślił, że dostał również propozycję od trenera Bolognii i zarazem swojego przyjaciela - Sinisy Mihajlovicia, ale jest "mało prawdopodobne", by przeszedł do klubu, który "nie walczy o najwyższe cele".

Włosi już wiedzą: Piątek skreślony w debiucie nowego trenera Stefano Pioli... czytaj dalej » Jest jednak jeden kierunek, który dość mocno go interesuje. Mowa o Napoli, gdzie Ibrahimović chciałby stać się dla kibiców kimś takim, jak Diego Maradona. - Nie mówię, że będę tam grał, ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, ale to miejsce, które napawa optymizmem: ze mną Stadio San Paolo byłby wypełniony w każdą niedzielę. A ponadto mają Carlo Ancelottiego, wspaniałego trenera – zdradził.

Chce odgrywać ważną rolę

Nie zabrakło również pytań o najlepszego obecnie piłkarza na świecie. Ibrahimović nie wskazał na Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Jego zdaniem numerem jeden jest mistrz świata z reprezentacją Francji, napastnik PSG Kylian Mbappe.

- Najlepszy? Mbappe, któremu jednak chciałbym udzielić pewnej rady. Sukcesy przyszły szybko, w bardzo młodym wieku: dlatego zawsze będziesz musiał grać na maksimum i być głodniejszym od pozostałych – podkreślił.

Co po ewentualnym zakończeniu kariery? - Chcę odgrywać ważną rolę, chcę ponosić odpowiedzialność i podejmować istotne decyzje. Mógłbym nawet zostać trenerem, ale to stresujący zawód, w jeden sezon zestarzejesz się o dziesięć lat. Ponadto, w razie potrzeby, nie możesz wejść na murawę i zrobić różnicy – oznajmił.