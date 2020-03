"Wykopmy tego wirusa". Ibrahimović zbiera pieniądze dla włoskich szpitali

Ibrahimović jest we Włoszech uwielbiany

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Tłumy kibiców oraz dziennikarzy przywitały Zlatana Ibrahimovicia na lotnisku w Mediolanie. Szwed dołączył do AC Milan, w czwartek 2 stycznia przejdzie testy medyczne. 38-latek po raz kolejny w swojej karierze będzie występował w barwach Rossonerich. Ibrahimović będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Krzysztofem Piątkiem.

Najpierw Rugani, teraz Matuidi. Kolejny piłkarz Juventusu zarażony Kolejny, po... czytaj dalej » - Włochy zawsze dawały mi bardzo wiele. Ja, w tym dramatycznym czasie, krajowi, który kocham, chcę coś oddać. Wraz z ludźmi, którzy ze mną współpracują, zainicjowaliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz włoskich szpitali - rozpoczął Zlatan nagranie opublikowane na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

W sumie te profile śledzi ponad 70 milionów ludzi, co piłkarz chce wykorzystać do promowania swojej inicjatywy.

Ibrahimović liczy na hojność

- Liczę na hojność moich kolegów, zawodowych sportowców i tych wszystkich, którzy mogą przekazać małą lub większą, w zależności od możliwości, darowiznę i pomóc wykopać tego wirusa. Razem naprawdę możemy pomóc lekarzom i pielęgniarkom, którzy bezinteresowanie pracują każdego dnia, by uratować nam życie. Bo teraz to my kibicujemy im! - kontynuował zawodnik Milanu, który przebywa obecnie w Szwecji.

Na koniec piłkarz jeszcze raz zachęcił, byśmy "wszyscy razem wykopali koronawirusa". I dorzucił w swoim stylu: pamiętajcie, jeśli wirus nie przyjdzie do Zlatana, to Zlatan przyjdzie do wirusa.

Posty w każdym z portali społecznościowych opatrzył linkiem do zbiórki.





Do wtorku tylko we Włoszech wykryto ponad 31 tysięcy przypadków zakażeń nowym rodzajem koronawirusa. Ponad dwa i pół tysiąca osób zmarło.