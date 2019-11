Ibrahimović może zagrać u boku Piątka

Według "La Gazzetta dello Sport" i Sky Sports Italia włoski klub rozpoczął negocjacje z agentem szwedzkiej gwiazdy Mino Raoilą. Podobno piłkarz, który występował już w Milanie w latach 2010-2012, odbył już rozmowę z dyrektorem działu sportowego Rossonerich Zvonimirem Bobanem.

"Ibra rozmawiał przez telefon ze Bobanem i obiecał, że zdecyduje o swojej przyszłości w ciągu kilku tygodni" - czytamy w artykule najpopularniejszego włoskiego dziennika sportowego. "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem". Zlatan pożegnał się z Ameryką w swoim stylu Zlatan... czytaj dalej »

"Kusząca, ale ryzykowna perspektywa"

Tydzień temu ogłoszono, że słynny zawodnikodchodzi z Los Angeles Galaxy, gdzie występował od marca 2018 roku. Jak informował wówczas klub północnoamerykańskiej ligi MLS, upływający z końcem roku kontrakt nie został przedłużony.



Do USA piłkarz przyszedł z Manchesteru United. Ponadto występował w Malmoe FF, Ajaksie Amsterdam, Juventusie Turyn, Interze Mediolan, Barcelonie i Paris Saint-Germain. W latach 2001-2016 rozegrał w reprezentacji Szwecji 116 meczów, w których zdobył 62 bramki. Zrezygnował definitywnie z gry w drużynie narodowej po mistrzostwach Europy w 2016 roku.



AC Milan spisuje się ostatnio poniżej oczekiwań. Po dwunastu kolejkach Serie A zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 13 punktów. Czy zostanie kolegą Piątka? Polak strzelił w obecnym sezonie ligowym trzy gole, w tym dwa z rzutów karnych.



- Perspektywa powrotu do Mediolanu na sześć miesięcy (umowa może być przedłużona o kolejny sezon) jest kusząca, ale ryzykowna. W wieku 38 lat powrót do Serie A może być dla niego męczący" - pisze "La Gazzetta".



Już nie do Bolonii?

Na początku listopada ten sam dziennik informował, że Zlatan może trafić do północnych Włoch, ale do Bolonii. Pisano, że Szweda z trenerem tego klubu, Sinisą Mihajloviciem, łączy bardzo serdeczna relacja, która może sprawić, że napastnik już w styczniu stanie się zawodnikiem drużyny ze Stadio Renato Dall'Ara. - Zlatan chce do nas dołączyć ze względu na stosunek do Mihajlovicia - już wcześniej informował dyrektor sportowy Bolonii Walter Sabatini.