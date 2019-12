Wielki powrót stał się faktem. Zlatan znowu w Milanie

Zlatan wraca do Milanu

Zlatan Ibrahimovic przywitał się z Los Angeles w możliwie najlepszy sposób. Napastnik popisał się cudownym wolejem z dalszej odległości. Piłka z ogromną prędkością przeleciała nad bramkarzem i wpadła do siatki. Szwed wyprowadził swój zespół na remis 3:3 z Los Angeles FC. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy Zlatan Ibrahimović wchodził na boisko, LA Galaxy przegrywało z Los Angeles FC 2:3. Najpierw boskim uderzeniem wyrównał stan meczu, a w doliczonym czasie gry szwedzki napastnik wygrał pojedynek z obrońcą i głową wepchnął piłkę do siatki. Już w swoim debiucie Zlatan został superbohaterem LA Galaxy, które wygrało 4:3. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O przenosinach szwedzkiego napastnika poinformował sam klub z Mediolanu na Twitterze. "IZ nadchodzi" - napisano nieco tajemniczo na krótkim nagraniu, choć o żadnej tajemnicy mowy być nie mogło.



#IZCOMINGpic.twitter.com/CkqGPw2APx — AC Milan (@acmilan) December 27, 2019

O transakcji do Milanu spekulowano od połowy listopada, kilka dni po tym, jak jego poprzedni klub Los Angeles Galaxy nie przedłużył z nim kontraktu. Telenowela trwała aż do piątku. Dzień wcześniej włoskie media informowały, że 38-latek doszedł do porozumienia z klubem, w którym występował w latach 2010-2012 i w którym w 85 meczach strzelił 56 goli i zaliczył 24 asysty. Drużynie z Mediolanu pomógł wywalczyć ostatni z 18 tytułów mistrza Włoch w sezonie 2010/11. Krzysztof Piątek na celowniku kolejnego klubu Serie A Krzysztof Piątek... czytaj dalej »

Uratować sezon Milanowi

- Wracam do klubu, który bardzo szanuję i do miasta, które kocham. Będę walczył wspólnie z kolegami z zespołu, aby zmienić bieg tego sezonu i zrobię wszystko, aby osiągnąć nasze cele - powiedział Ibrahimović, cytowany przez oficjalną stronę Milanu.

Klub, którego trenerem jest obecnie Stefano Pioli, spisuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Po 17 kolejkach Serie A zajmuje 11. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Dwa razy więcej punktów zdobyli Inter Mediolan i Juventus.

Do stolicy mody Szwed przyleci 2 stycznia, wtedy też przejdzie badania medyczne. Kontrakt podpisze do końca sezonu z opcją przedłużenia na następny.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", piłkarz do końca kontraktu zarobi 3,5 miliona euro plus bonusy. Pierwszy mecz w nowym 2020 roku z Sampdorią ma rozpocząć na ławce rezerwowych, a debiut prawdopodobnie przypadnie na 15 stycznia i starcie w Pucharze Włoch.

Przyjście Zlatana oznacza, że Krzysztofowi Piątkowi przybędzie poważny konkurent do gry. Polski napastnik w tym sezonie strzelił tylko cztery gole.

Zwiedził wiele miejsc

Przed wyjazdem do USA w marcu 2018 roku "Ibracadabra" występował także w Malmoe FF, Ajaksie Amsterdam, Juventusie Turyn, Interze Mediolan, Barcelonie, Paris Saint-Germain i Manchesterze United.

W latach 2001-2016 rozegrał w reprezentacji Szwecji 116 meczów, w których strzelił 62 gole. Zrezygnował definitywnie z gry w drużynie narodowej po mistrzostwach Europy w 2016 roku.