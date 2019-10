Ibrahimović wróci do Europy? Prezydent Napoli podjął pierwsze rozmowy

Ronaldo nominowany do Złotej Piłki po raz 16. Znów pobił rekord Liczbę jego... czytaj dalej » Szef Napoli przyznał, że podczas swojego ostatniego pobytu w Stanach Zjednoczonych spotkał się z zawodnikiem, który aktualnie jest graczem Los Angeles Galaxy.

Marzenie do spełnienia

- Zlatan jest moim przyjacielem. Miałem okazję poznać go nie tylko jako piłkarza, a jako normalną osobę. Natrafiliśmy na siebie w jednym z hoteli w Los Angeles. Zaprosiłem go na kolację z żoną i dziećmi. Spędziliśmy bardzo miły wieczór. Jego przyjście do nas to nie tylko spekulacje - wyznał De Laurentiis, cytowany przez portal tuttomercatoweb.com.

Obecny kontrakt Ibrahimovicia z klubem z Los Angeles wygasa 31 grudnia 2019 roku. Szwed jak na razie nie zamierza przedłużać umowy. 38-latek wielokrotnie podkreślał, że chętnie spróbowałby jeszcze swoich sił w którymś z europejskich klubów.

Podąży ścieżką Maradony?

- Bardzo spodobał mi się ostatni dokument o Diego Maradonie. Dawno nie było takiego gracza jak on. Zobaczyłem przede wszystkim miłość z jaką to miasto go darzyło. Byłoby wspaniale powtórzyć to, co on zrobił w Neapolu. Nie twierdzę, że tam trafię, ponieważ ostateczna decyzja zależy od wielu aspektów - stwierdził Ibrahimović w niedawnym wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

Wcześniej Ibrahimović był łączony z klubami, w których już występował - Manchesterem United i Interem Mediolan. Mówiło się również o znacznie mniej prestiżowym kierunku - Bolonii. Jej trenerem jest bowiem Sinisa Mihajlović, prywatnie przyjaciel Szweda.

W tym sezonie MLS Ibrahimović strzelił aż 30 goli. Jego zespół awansował do półfinału Konferencji Zachodniej, w którym zagra z Los Angeles FC.