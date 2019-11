"Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem". Zlatan pożegnał się z Ameryką w swoim stylu

"Ibracadabra" pożegnał się z Los Angeles w podobnym stylu, jak przywitał. Wówczas wykupił całostronicowe ogłoszenie w "Los Angeles Times".

Teraz na Twitterze napisał: "Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziękuję Los Angeles Galaxy za przywrócenie do życia. Do kibiców - chcieliście Zlatana, dałem wam Zlatana. Historia trwa... Teraz znowu możecie oglądać baseball".



I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

Los Angeles Galaxy poinformowało, że upływający z końcem roku kontrakt nie będzie przedłużony. Prezes klubu północnoamerykańskiej ligi MLS Chris Klein podkreślił, że decyzja o odejściu Szweda była obustronna.

- Dziękujemy Zlatanowi za jego wkład w rozwój LA Galaxy i Major League Soccer. Jesteśmy wdzięczni za jego profesjonalizm, etykę pracy i pasję, za wpływ, jaki wywarł na społeczność Los Angeles i piłkę nożną w Ameryce Północnej - oświadczył Klein.

38-letni napastnik przeszedł do Galaxy w marcu 2018 roku z Manchesteru United. W MLS w 53 meczach zdobył 52 bramki i miał 17 asyst. Mimo skuteczności najlepiej opłacanego gracza w amerykańskiej lidze drużyna Galaxy z nim w składzie nie odniosła sukcesów. W ubiegłym miesiącu przegrała ćwierćfinałową rywalizację play-off z miejscowym rywalem Los Angeles FC.

Znowu Włochy?

Przyszłość Zlatana nie jest jasna. Spekuluje się, że może wrócić do Europy, a zainteresowany jego pozyskaniem miałby być m.in. AC Milan Krzysztofa Piątka. W klubie tym Szwed występował w latach 2010-2012. Ponadto grał w Malmoe FF, Ajaksie Amsterdam, Juventusie, Interze Mediolan, Barcelonie, Paris Saint-Germain i w Manchesterze United.

W latach 2001-2016 rozegrał w reprezentacji Szwecji 116 meczów, w których strzelił 62 bramki. Zrezygnował definitywnie z gry w drużynie narodowej po mistrzostwach Europy w 2016 roku.