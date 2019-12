Piątek może spać spokojniej. "Milan traci nadzieję na Ibrahimovicia"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

Odkąd Szwed w połowie listopada pożegnał się z Los Angeles Galaxy nie było dnia, by nie łączono go z drużyną z San Siro. Wydawało się, że już nic nie może storpedować podpisania kontraktu, ale okazuje się inaczej.

Oparli się na przywiązaniu do klubu

Deska klozetowa na ramieniu, później pomnik zapłonął. Ibrahimović rozwścieczył kibiców W rodzinnym... czytaj dalej » "Milan traci nadzieję na Ibrahimovicia" - donosi serwis football-italia.net. Jak dodają włosi, napastnik ma być mocno rozczarowany propozycją kontraktu, którą otrzymał. W niej nie zgadzać ma się ani wysokość zarobków, ani długość umowy - sześć miesięcy z opcją przedłużenia o rok.

W komentarzu do sprawy ceniony dziennikarz Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio stwierdził, że "Milan, budując ofertę, za bardzo oparł się na przywiązaniu Ibrahimovicia do klubu".

Paradoksalnie fiasko rozmów z "Ibrą" nie wszystkich w Milanie musi martwić. Wydaje się, że głęboki oddech może wziąć krytykowany w ostatnim czasie Piątek. W przypadku zakontraktowania Szweda, Polak mógłby mieć ogromne problemy z grą w podstawowym składzie.

Milan, w którym Ibrahimović grał w latach 2010-2012, można zatem z jego potencjalnych klubów wykreślić. Nie zmienia to faktu, że wielce prawdopodobne pozostają jego występy w Serie A, o czym sam otwarcie mówi.

- Dołączę do klubu, który chce wrócić do wygrywania, odnowić swoją historię i rzuci wyzwanie wszystkim. To niezbędne bym mógł odnaleźć motywację. Tu nie chodzi tylko o wybór drużyny, istnieją także czynniki, które muszą odpowiadać mojej rodzinie. Do zobaczenia wkrótce we Włoszech - stwierdził enigmatycznie piłkarz, cytowany przez Corriere della Sera.