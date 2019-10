Inter myśli o sprowadzeniu Ibrahimovicia. "Wciąż mogę robić różnicę"

Juventus ceni Szczęsnego. "Kontrakt do czerwca 2024 roku" Nie należy się... czytaj dalej » Ibrahimović był już piłkarzem Interu w latach 2006-2009. Z wychowankiem Malmoe w składzie Nerazzurri sięgnęli po trzy tytuły mistrza Włoch. W 117 meczach w ich barwach Zlatan strzelił 66 goli, notując też 30 asyst, po czym za 69,5 mln euro przeniósł się do Barcelony.

Serie A oczywistym kierunkiem

- Mam wrażenie, że wciąż mogę robić różnicę na boisku zarówno w Serie A, jak i wszystkich innych krajach. Możliwości mam wiele, ale gra w lidze włoskiej nie byłaby dla mnie problemem, bo jestem lepszy od piłkarzy w niej występujących – powiedział niedawno Ibrahimović w rozmowie ze Sky Sport 24.

- Inter spisuje się wspaniale, a jego trener robi wszystko, by odpowiednio mobilizować swoich podopiecznych. To jednak nie jest jeszcze poziom Juventusu – dodał.

W obecnym sezonie MLS Zlatan zdobył dla LA Galaxy 30 bramek w 29 meczach. Skuteczniejszy od niego był tylko Carlos Vela (LA FC) z 34 trafieniami na koncie. W Konferencji Zachodniej Galaxy zajęli piąte miejsce i w najbliższy poniedziałek rozpoczną rywalizację w fazie play-off. W pierwszej rundzie zmierzą się z Minnesota United.

Źródło: Getty Images Zlatan Ibrahimović w barwach Interu Mediolan

Szukają zastępcy Sancheza

Inter zaczął rozglądać się za napastnikiem, gdy okazało się, że przynajmniej do stycznia nie będzie mógł korzystać z usług kontuzjowanego Alexisa Sancheza (staw skokowy). Zdaniem włoskich mediów, Ibrahimović nie jest jedynym piłkarzem branym pod uwagę przez działaczy Interu. W kontekście transferu do ekipy Nerazzurrich wymieniani są także Mario Mandżukić (Juventus), Keita Balde (AS Monaco i Oliver Giroud (Chelsea).