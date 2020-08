Zlatan trenuje nawet na jachcie. "Lew na lądzie, rekin w morzu"

Po sezonie, w którym w 20 meczach strzelił 11 goli i zaliczył pięć asyst, a Milan awansował do Ligi Europy, Zlatan udał się na zasłużony odpoczynek. W tym tygodniu widziany był w St. Tropez.

Już myśli o nowym sezonie

Wakacje wakacjami, ale 38-latek nie próżnuje na nich, co pokazał w mediach społecznościowych.

Na jachcie, na którym przebywają żona piłkarza Helena Seger oraz synowie Maxymilian i Vincent, Szwed ciągle ulepsza sylwetkę, wykonując różne ćwiczenia. Jak niedawno napisał: "mogę grać na tym samym poziomie do pięćdziesiątki". Piłkarz trenuje także skoki do morza.



Do like me, stay in shape with @buddyfit_it (insta) pic.twitter.com/ET3OzeVwGr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 5, 2020





"Lew na lądzie, rekin w morzu" - w swoim stylu podpisał nagranie, na którym skacze do wody na główkę z około dziesięciu metrów.



Lion on land, shark at sea #rivapic.twitter.com/9ghxTLrouK — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 6, 2020

Szwedzcy dziennikarze bardziej niż na ćwiczeniach, skupiają się na jachcie. Jednostka ma 30 metrów długości, a silniki o mocy 2465 koni mechanicznych pozwalają na szybkość 27,5 węzła. Poza licznymi sypialniami posiada ogromny salon z panoramicznymi oknami, cocktail bar na najwyższym pokładzie i siłownię, a w kadłubie garaż na motorówkę o długości 4,5 metra i skutery wodne.

Jacht typu Riva 100 Corsaro wybudowany został przed dwoma laty we włoskiej stoczni Riva w La Spezia. Piłkarz zapłacił za wersję podstawową, która i tak jest luksusowa, osiem milionów euro.



Podczas produkcji osobiście wprowadzał poprawki i sam zaprojektował dodatkowe wyposażenie ponad podwójnie podwyższając wartość jednostki.

Szwedzcy eksperci z branży luksusowych jachtów ocenili na łamach dziennika "Aftonbladet", że obecna wartość jachtu Ibrahimovica może wynosić nawet 20 milionów euro.