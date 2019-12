Ibrahimović coraz bliżej Milanu. "Klub chce mieć Zlatana w styczniu"

Klęska z prowincjonalną drużyną. W Milanie biją na alarm Tak wysoka... czytaj dalej » O zainteresowaniu Milanu Ibrahimoviciem mówi się od dobrych kilku tygodni, ale do tej pory brakowało konkretów. Ponoć żadna oficjalna oferta nie została przedstawiona piłkarzowi, a ewentualne rozmowy z jego agentem Mino Raiolą były dalekie od idealnych. Powód? Rozbieżności w kwestiach finansowych.

Jednak po ostatnim blamażu w Serie A, którym była wysoka porażka z Atalantą Bergamo (0:5), dyrektor zarządzający Ivan Gazidis miał poinformować dyrektorów pionu technicznego i sportowego, by wznowili rozmowy ze Szwedem. Tym razem oferta dla 38-letniego zawodnika ma być zdecydowanie bardziej korzystna.

Liczą, że Ibrahimović powie "tak"

ANSA poszła nawet krok dalej - twierdzi, że nowe warunki umowy powinny wystarczyć, by przekonać Ibrahimovicia do powrotu do klubu, w którym występował w latach 2010-2012 i strzelił 56 goli w 85 meczach. Ponoć "Ibra" zapoznał się już z kontraktem i podejmie decyzję jeszcze przed Nowym Rokiem. Włoska agencja powołuje się na swoje źródło wewnątrz klubu.

"Klub chce mieć Zlatana w styczniu i liczy, że ten powie 'tak'. Wysłuchał już nowej propozycji i w najbliższych dniach ma się odezwać. Oczekiwanie na Ibrę trwa. Zarząd ma nadzieję na jak najszybszą odpowiedź ze strony piłkarza, by mieć jasność, czy sfinalizować kontrakt, czy szukać nowej opcji w ataku" - to z kolei informacja z serwisu MilanNews.it.

Piątek może mieć problem

Nie wiadomo, jak w przypadku ewentualnego powrotu Ibrahimovicia będzie wyglądała sytuacja Piątka. Polski napastnik w obecnym sezonie zawodzi, ale to samo można powiedzieć o całej drużynie, która plasuje się dopiero na 11. miejscu w Serie A i do prowadzącego Interu traci aż 21 punktów.

We wspomnianym meczu z Atalantą Piątek wszedł na murawę w 61. minucie, ale - podobnie jak w większości spotkań - niczym się nie wyróżnił. Ten, który grał zamiast niego, również zawiódł - Rafael Leao zanotował kolejny bezbarwny występ.

Na ten moment szkoleniowiec Stefano Pioli woli grać w ataku jednym napastnikiem, co może oznaczać, że Ibrahimović od razu wskoczy do pierwszej jedenastki. Wątpliwe, by Szwed pogodził się z rolą rezerwowego, skoro ma zdecydować się na kolejną przygodę w barwach Rossonerich.

Najpierw musi jednak złożyć podpis pod umową. Do drużyny trafiłby na zasadzie wolnego transferu - jego kontrakt z Los Angeles Galaxy wygasa wraz z końcem roku.