Ostrzelali murawę z rakietnic, omal nie trafili w bramkarza Lechii. Zobacz nagranie

Do kompromitujących scen doszło w pierwszej połowie wtorkowego spotkania drugoligowego Gryfa z Lechią. Miejscowi piłkarze w pierwszych pięciu minutach zupełnie niespodziewanie zdobyli dwie bramki, a ich kibice postanowili hucznie uczcić to wydarzenie. Niestety, zrobili to w najgorszy możliwy sposób.

Groźne fajerwerki

Najpierw na trybunach odpalono materiały pirotechniczne, które zadymiły stadion. Co gorsza, w 27. minucie w kierunku bramkarza Lechii Zlatana Alomerovicia, zaczęły lecieć race z rakietnicy, podobnej do tej, jaką wystrzeliwuje się w sylwestra. Serb o mało nie został trafiony. Zagrożony piłkarz musiał salwować się ucieczką. O swoje życie mogli się obawiać także jego koledzy z drużyny.

Oglądaj Wideo: Lechia Gdańsk Bramkarz Lechii Gdańsk zaatakowany rakietnicą podczas meczu Pucharu Polski

Chuligańskie zachowanie kibiców Gryfa ma związek z tym, że sympatyzują oni z Arką Gdynia, która z kolei jest zwaśniona z Lechią. Ten fakt już wystarczył, by zagrozić zdrowiu piłkarzy.

Sędzia Wojciech Krztoń z Olsztyna przerwał mecz. Blisko 20 minut trwało zamieszanie, zanim można było podjąć decyzję o wznowieniu spotkania.

Źródło: Newspix Zlatan Alomerović przeżył chwile grozy

Trener Lechii w szoku

- Nie chciałbym ustosunkowywać się do tej sytuacji i przerwanego meczu, bo to nie należy do mnie - powiedział po spotkaniu trener Lechii Piotr Stokowiec. - Zdenerwowałem się tą sytuacją, bo to nie jest zwykła rzecz i jeśli ktoś strzela z rakietnic do piłkarzy, to coś jest nie tak. Pierwszy raz coś takiego widziałem, ale nie zamierzam się na ten temat wypowiadać i wolę cedzić słowa, bo nasuwają się różne myśli. Na boisku było sportowo, obie drużyny grały twardo, ale fair i z tego należy się cieszyć - podkreślił szkoleniowiec.

Ostatecznie gdańszczanie zwyciężyli 3:2. W drugiej połowie drużyna z ekstraklasy wzięła się do pracy i po dwóch golach Michała Gajosa oraz jednym Flavio Paixao w 89. minucie wywalczyła awans do kolejnej rundy.

Oglądaj Wideo: Lechia Gdańsk Piotr Stokowiec o skandalicznej sytuacji w meczu z Gryfem

"PZPN potępia przejawy agresji"

W środę komunikat w sprawie wydarzeń na stadionie w Wejherowie oraz w Łodzi, gdzie również doszło do przerwania meczu, wydał PZPN.



"Polski Związek Piłki Nożnej wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące skandalicznych, chuligańskich zachowań na trybunach stadionów w Wejherowie i Łodzi podczas meczów 1/32 finału Totolotek Pucharu Polski Gry Wejherowo - Lechia Gdańsk oraz Widzew Łódź - Śląsk Wrocław. PZPN analizuje raporty meczowe delegatów oraz sprawozdania sędziów. Pełna dokumentacja dotycząca wczorajszych zajść trafi do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, której najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na czwartek 26 września" - czytamy w oświadczeniu.

"PZPN z pełną stanowczością potępia przejawy agresji i naruszania obowiązującego prawa na trybunach stadionów piłkarskich. Jednocześnie po raz kolejny apeluje o niezbędne wsparcie ze strony administracji państwowej, w celu wyeliminowania chuliganów ze stadionów" - dodano.

Źródło: Newspix Sędzia musiał przerwać mecz w Wejherowie na 20 minut

Wyniki i program 1/32 finału Pucharu Polski (* oznacza awans):

wtorek, 24 września

Gryf Wejherowo - *Lechia Gdańsk 2:3 (2:0)

Stal Brzeg - *Olimpia Elbląg 1:2 (0:1)

Zagłębie II Lubin - *Miedź Legnica 2:2 po dogr. (2:2, 2:0), karne 1-3

*Stilon Gorzów Wielkopolski - Olimpia Zambrów 5:1 (3:1)

Ruch Chorzów - *Stomil Olsztyn 3:3 po dogr. (2:2, 0:1), karne 3-4

*Legia II Warszawa - Wigry Suwałki 2:0 (0:0)

Chrobry Głogów - *Lech Poznań 0:2 (0:0)

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - *Sandecja Nowy Sącz 1:3 (1:2)

Korona Kielce - *KGHM Zagłębie Lubin 0:1 (0:0)

*Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)

środa, 25 września

Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin (godz. 15.00)

Garbarnia Kraków - Bytovia Bytów (15.00)

Polonia Środa Wielkopolska - Górnik Zabrze (15.30)

Elana Toruń - Radomiak Radom (15.30)

Chełmianka Chełm - Znicz Pruszków (15.30)

Hutnik Kraków - Resovia Rzeszów (15.30)

Chemik Moderator Bydgoszcz – Wisła Płock (16.00)

Błękitni Stargard - Wisła Kraków (16.00)

Chemik Police - Stal Stalowa Wola (16.00)

Rekord Bielsko-Biała - Concordia Elbląg (16.00)

Gryf Słupsk - Górnik Łęczna (16.00)

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok (17.30)

GKS 1962 Jastrzębie - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.00)

Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.30)

GKS Bełchatów - GKS Tychy (18.30)

GKS Katowice - Warta Poznań (19.00)

Olimpia Grudziądz - PGE FKS Stal Mielec (19.00)

Chojniczanka Chojnice - Raków Częstochowa (19.30)

Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa (20.30)

czwartek, 26 września

Unia Skierniewice - Piast Gliwice (16.00)

Odra Opole - Arka Gdynia (17.30)

Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź (20.30)