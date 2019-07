Koniec Bale'a w Realu, Zidane potwierdza. "Jeśli odejdzie jutro, będzie lepiej dla wszystkich"

Takefusa Kubo, zwany "japońskim Messim", trafił do Realu Madryt. 18-latek piłkarskie szlify odbierał w... szkółce Barcelony. W Legii Warszawa zmiany. Z klubem pożegnał się Arkadiusz Malarz, ten sam los może spotkań Miroslava Radovicia. Zobacz najciekawsze wydarzenia z rynku transferowego.

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Zaczęło się idealnie. Latem 2013 roku Bale został kupiony przez Real Madryt z Tottenhamu za 101 milionów euro i już w swoim pierwszym sezonie przyczynił się do triumfu w Lidze Mistrzów. Wówczas szkoleniowcem był Carlo Ancelotti, który stawiał na Walijczyka. Odkąd w styczniu 2016 roku na trenerskiej ławce zasiadł Zinedine Zidane, zaczęły się schody.

Zidane nigdy nie był zwolennikiem talentu Bale'a. Wprawdzie były zawodnik Tottenhamu udowodnił swoją przydatność m.in. w finale Ligi Mistrzów 2017/2018, gdy wchodząc z ławki strzelił dwa gole w spotkaniu z Liverpoolem (3:1), ale i tak nie zdołał do siebie przekonać "Zizou". Gdy pod koniec poprzedniego sezonu Francuz powrócił na Santiago Bernabeu, stało się jasne, że dni skrzydłowego są już policzone.

I choć Walijczyka zabrał na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych, to w pierwszym meczu sparingowym Realu za oceanem, z Bayernem, nie znalazł dla niego miejsca w składzie.

- Nie został powołany na mecz, ponieważ z tego co wiem klub zajmuje się jego odejściem, zobaczymy co wydarzy się w najbliższych dniach - wytłumaczył Zidane na konferencji po przegranym 1:3 meczu.

- Czy jego odejście jest przesądzone? Nie będę o tym mówił. Jeśli dojdzie do tego jutro, to lepiej dla wszystkich, w tym dla niego. Real rozmawia z klubem, w którym może grać i na ten moment to tyle - dodał.

Źródło: Getty Images Gareth Bale na wylocie z Realu Madryt

Nic osobistego

W licznych wywiadach agent Bale'a nie ukrywał, że jego klient najchętniej zostałaby w Madrycie. Ba, Jonathan Barnett był niemal przekonany, że Walijczyk zostanie w stolicy Hiszpanii. Jednak Zidane nie pozostawia żadnych wątpliwości - czas 30-latka na Bernabeu dobiegł końca.

- To nic osobistego, po prostu przychodzi taki czas, kiedy pewne sprawy muszą być załatwione. Muszę podjąć pewne decyzje, musimy dokonać zmian, ale to nic osobistego - wyznał Francuz.

- Znacie sytuację, coś może się zmienić, nie wiem czy potrwa to 24 lub 48 godzin, dojdzie do zmian i to dobrze dla wszystkich – podkreślił.

Zdaniem hiszpańskich mediów najbardziej prawdopodobny jest powrót Bale'a do Tottenhamu. Wcześniej informowano, że zainteresowany jego sprowadzeniem jest Manchester United.