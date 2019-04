Czarna lista Zidane’a. Może odejść nawet dwunastu piłkarzy

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

Odkąd stało się jasne, że Zidane podpisał z Realem trzyletni kontrakt, w którym zagwarantował sobie swobodę w doborze piłkarzy, nikt nie może spać spokojnie. Według dobrze poinformowanego El Confidencial w stolicy Hiszpanii szykują się duże zmiany. Z zespołem może się pożegnać nawet kilkunastu zawodników.

Zgodnie z przewidywaniami, pierwszy w kolejce do odejścia jest skrzydłowy Gareth Bale. Walijczyk z każdym kolejnym sezonem w barwach Królewskich radzi sobie coraz gorzej. Choć prezydent klubu Florentino Perez jest jego wielkim zwolennikiem, to inaczej ma się sprawa z Zidane’em – Francuz nie widzi dla niego miejsca w zespole, a siedząc na ławce Bale będzie psuł atmosferę. Problem w tym, że piłkarz nie odejdzie za drobne – Perez chce na nim zarobić minimum 80-90 milionów euro.

"W taki czy inny sposób, Real Madryt musi znaleźć rozwiązanie, by pozbyć się Bale’a. Walijczyk jest pierwszy na liście piłkarzy do odstrzału, ale jego sprzedaż nie będzie łatwa. Zawodnik dostaje dobre pieniądze, zarabia 15 milionów euro za sezon, lubi życie w Madrycie, a jego wartość ostatnio drastycznie spadła. Trzeba do tego dodać, że w lipcu skończy 30 lat" – czytamy.

Niemniej powinni znaleźć się chętni na pozyskanie piłkarza. Ostatnio najwięcej mówi się o Manchesterze United, w którym latem również dojdzie do dużych zmian kadrowych.

Dziewięciu na nie

Kto jeszcze musi liczyć się z opuszczeniem Santiago Bernabeu? Przede wszystkim lewy obrońca Sergio Reguilon, pomocnicy Marcos Llorente i Dani Ceballos oraz napastnik Mariano Diaz. Wszyscy mogą sobie szukać nowych klubów. Największe szanse na szybkie znalezienie nowego pracodawcy ma Ceballos, którym interesują się włoskie kluby z czołówki Serie A.

"Włącznie z Bale’em to już pięciu piłkarzy, którzy mają zrobić miejsce dla nowych, w tym już pozyskanych Edera Militao, Rodrygo i kolejnego, którym zapewne będzie Eden Hazard z Chelsea" – twierdzi El Confidencial.

Hiszpanie pewni. Hazard trafi do Realu, wkrótce oficjalne ogłoszenie wielkiego transferu Pomocnik Chelsea... czytaj dalej » Ponadto do odejścia mogą szykować się piłkarze przebywający na wypożyczeniu. Mowa o Mateo Kovaciciu (Chelsea), Martinie Odegaardzie (Vitesse), Raulu de Tomasie (Rayo Vallecano) i Borji Mayoralu (Levante).

James niewiadomą

Natomiast duży znak zapytania związany jest z przyszłością Jamesa Rodrigueza. W Bayernie Monachium planują duże inwestycje, już wydano ogromne pieniądze na obrońców Benjamina Pavarda (35 milionów euro) i Lucasa Hernandeza (80), a teraz priorytetem jest przynajmniej jeden skrzydłowy i napastnik. Ponieważ Kolumbijczyk nie odgrywa zbyt ważnej roli w zespole Niko Kovaca, wątpliwe jest, by po zakończeniu dwuletniego wypożyczenia Bayern zdecydował się go wykupić za 42 miliony euro.

"Niepewność dotycząca jego przyszłości, mocno komplikuje plany Realu Madryt i samego Jamesa. Jego agent Jorge Mendes będzie musiał znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich, o co nie będzie łatwo. Zidane chce zbudować nowy zespół. Nie chciał go dwa lata temu i raczej nie zmienił zdania. A przecież piłkarz ma jeszcze dwuletni kontrakt z Realem i zarabia 5 milionów za sezon" – tłumaczy internetowy dziennik.

W środowym meczu Pucharu Niemiec pomiędzy Bayernem i Werderem Brema, James pojawił się na murawie na ostatnie 14 minut. Wyróżnił się przede wszystkim przepychanką z rywalami i otrzymał żółtą kartkę. Taki występ na pewno nie poprawił jego notowań.

Ostatnią grupę stanowią zawodnicy, którzy mogą, ale nie muszą opuszczać Madrytu. Raphael Varane mówił, że chętnie zmieniłby otoczenie, ale prawdopodobnie w ten sposób chce wywalczyć podwyżkę. Zidane zrobi wszystko, by zatrzymać swojego rodaka. Podobnie ma się sytuacja z Marcelo, który choć łączony m.in. z Juventusem, gdzie gra jego przyjaciel Cristiano Ronaldo, raczej zostanie w stolicy Hiszpanii. Brazylijczyk wrócił do podstawowego składu, odkąd stery przejął "Zizou".

Inaczej wygląda sytuacja z Toni Kroosem i Luką Modriciem. Pierwszy w jednym z ostatnich wywiadów zapewnił, że nigdzie się nie wybiera i chce dalej grać w barwach Los Blancos. Drugi na ten moment milczy, a przed sezonem poważnie zainteresowany jego sprowadzeniem był Inter Mediolan. Ponieważ Nerazzurri są na najlepszej drodze, by ponownie zagrać w Lidze Mistrzów nie można wykluczyć, że złożą ofertę za 33-letniego pomocnika. Jeden z nich będzie mógł odejść, jeśli propozycja zadowoli klub.

Ostatni znak zapytania dotyczy bramkarza Keylora Navasa. Obecnie jest on podstawowym bramkarzem Realu, ale jest to spowodowane kontuzją Thibauta Courtoisa. Kontrakt 32-letniego golkipera wygasa w czerwcu przyszłego roku i jeśli Królewscy chcą na nim zarobić, to w letnim oknie transferowym będą mieli ostatnią szansę. Jednak decyzja należy do Navasa – jeśli zgodzi się na rolę rezerwowego, to zostanie przynajmniej do końca umowy.

