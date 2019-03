Zidane powitany w Realu. "Wracam do domu. Nie mogłem odmówić"

11.03.2019 | Zinedine Zidane wrócił do Realu Madryt w roli trenera.

Poniedziałek w Madrycie był zwariowany. Wczesnym popołudniem media zaczęły się rozpisywać, że dotychczasowego trenera Santiago Solariego zastąpi Zidane, a potwierdzenie przyszło kilka minut po 18. Na 20 zaplanowano konferencję nowego-starego szkoleniowca.



- Jestem szczęśliwy, że wracam do domu. Nie mogę się doczekać jutra i rozpoczęcia pracy. Chcę przywrócić ten klub tam, gdzie jest jego miejsce - przyznał Francuz podczas spotkania z dziennikarzami.

- Jestem szczęśliwy, że wracam do domu. Nie mogę się doczekać jutra i rozpoczęcia pracy. Chcę przywrócić ten klub tam, gdzie jest jego miejsce - przyznał Francuz podczas spotkania z dziennikarzami.

Zapytany gdzie przebywał w okresie, w którym nie pracował, odparł: nie byłem nigdzie daleko, tutaj (w Madrycie - red.) mieszkam.

Wtedy tego potrzebował

Zidane zrezygnował z pracy w roli trenera Królewskich po poprzednim sezonie, zwieńczonym trzecim kolejnym triumfem w Lidze Mistrzów.

- Odszedłem, bo wtedy tego potrzebowałem. To była słuszna decyzja, ale teraz czas wrócić. Zdecydowałem się na to, bo prezydent Florentino Perez do mnie zadzwonił. Jesteśmy w świetnych stosunkach, dlatego po dziewięciu miesiącach jestem z powrotem - wyjaśnił.

Nie mógł odmówić

Zidane był łączony z innymi zespołami. Podczas poniedziałkowej konferencji, że wszelkie doniesienia mediów były plotkami.

- Słyszałem o czym się spekulowało. Nie chciałem tego komentować. Przez dziewięć miesięcy, nie udzieliłem żadnego wywiadu. Mogę tylko powiedzieć, że kiedy zadzwonił do mnie prezydent, nie mogłem odmówić - mówił.

Francuz uważnie śledził, co dzieje się w klubie. Zdradził, że przeżywał niepowodzenia Królewskich.

- Mogłem patrzeć tylko z boku, ale czułem się, jakbym był w środku i widział moich zawodników. Nie bylem zadowolony z tego jak radzi sobie zespół. Musimy zobaczyć, co można zrobić, żeby było lepiej, a potem zaplanować kroki na kolejne lata - dodał.

Źródło: PAP/EPA/BALLESTEROS Zidane wraca do Realu po dziewięciu miesiącach

Uratować sezon

Zidane ma teraz za zadanie ratować fatalny dla Realu sezon. Królewscy tracą do prowadzącej w Primera Division Barcelony 12 punktów. Z tym samym rywalem odpadli z Pucharu Hiszpanii, ale w Madrycie z pewnością najbardziej żałują Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu odpadli już w 1/8 finału po zawstydzającej porażce 1:4 z Ajaksem Amsterdam na własnym boisku.