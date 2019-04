Zinedine Zidane o występie syna: ma charakter, nie czuje strachu

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

Luca mógł zostać zapamiętany przez polskich kibiców z powodu fatalnej interwencji w meczu młodzieżowej Ligi Mistrzów w listopadzie 2016 roku. Real Madryt wygrał wtedy w Ząbkach z Legią Warszawa 2:1, ale bramkarz Królewskich skompromitował się podczas próby złapania piłki po dośrodkowaniu - wypiąstkował ją za siebie, trafiając do własnej bramki.

"Nie czuje strachu"

Starcie z Huescą było drugim występem Zidane'a juniora w pierwszej drużynie Realu. Debiut zaliczył w końcówce poprzedniego sezonu, tydzień przed finałem Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Wtedy puścił dwa gole, a Los Blancos tylko zremisowali z Villarrealem. Z Huescą również wpuścił dwa gole, a kibice zgodnie uznali, że nie był to zbyt dobry występ młodzieżowego reprezentanta Francji. Zidane senior usłyszał potem sporo pytań o dyspozycję syna.

- Dałem Luce szansę. Nie dlatego, że jest moim synem, a dlatego, że jest jednym z piłkarzy Realu Madryt. Zobaczymy, co pomyślę o tym w domu, ale gdy w klubie podejmowałem tę decyzję, myślałem o tym, że to idealna okazja. Thibaut Courtois był kontuzjowany, Keylor Navas wracał po występach w reprezentacji. Luca poradził sobie w tej sytuacji dobrze. Od szesnastu lat jest w Realu, przeszedł przez wszystkie zespoły, a to mówi wiele o zawodniku - mówił po meczu.

W koszulce Los Blancos jego syn po raz pierwszy wystąpił przed własną publicznością. - Uważam, że ma charakter, osobowość i jakość, aby grać w Realu. To piłkarz, który nie czuje strachu, co bardzo mi się podoba. Tutaj ma to wielu zawodników, oni nie odczuwają tej presji Santiago Bernabeu - stwierdził szkoleniowiec.

"To nie jest casting"

Sergio Ramos i spółka wymęczyli zwycięstwo z ostatnią drużyną LaLiga. Komplet punktów dał gospodarzom dopiero w 89. minucie Karim Benzema. - To był trochę szalony mecz, piękny do oglądania. Możemy grać dużo lepiej, to pewne. Trzeba też pogratulować rywalowi, Huesca zasługuje na dużo więcej w tej lidze. Zrobiłem dużo zmian w składzie, ale zapowiadam, że to nie jest żaden casting. Nie wygram trofeów, grając jedynie tą samą jedenastką – powiedział "Zizou".

Huesca to rywal, który w tym sezonie napsuł sporo krwi Królewskim - w grudniu Los Blancos zwyciężyli na wyjeździe tylko 1:0.

Real ma na koncie 57 punktów i zajmuje w lidze trzecie miejsce. Dwa punkty przed nim jest Atletico Madryt. Lideruje FC Barcelona (punktów 69).