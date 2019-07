Morze problemów Zidane'a w Realu. "Przegrane mecze, rozczarowujące transfery, kontuzje"

Serb musiał opuścić murawę w 28. minucie, po tym jak zderzył się z bramkarzem rywali Janem Oblakiem. Piłkarz doznał urazu lewej kostki. Niewykluczone, że doszło tylko do stłuczenia i po kilku dniach były zawodnik Eintrachtu Frankfurt będzie do dyspozycji szkoleniowca Zinedine'a Zidane'a. Problem w tym, że niewiele to zmienia - do tej pory piłkarz nie pokazał nic, co wskazywałoby, że Real zrobił dobry interes płacąc za niego 60 milionów euro. Nie zmienia to faktu, że jeszcze trudniej będzie mu wejść do zespołu. Zidane zadowolony z transferów, zmartwiony kontuzjami Real Madryt latem... czytaj dalej »

Seria katastrof

Według dziennika "Marca" piłkarz musi jeszcze przejść badania, ale mało prawdopodobne, by zdołał polecieć z zespołem do Monachium, gdzie w ramach turnieju Audi Cup Real zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Dalej idzie hiszpański "AS", który otwarcie krytykuje piłkarza i zwraca uwagę, że "nie ma szczęścia".

"Jović to jak do tej pory wielki zawód. Za Serba zapłacono 60 milionów euro, miał zostać następcą Karima Benzemy, ale w każdym z trzech spotkań sparingowych coś mu się przytrafiało. Z Bayernem praktycznie nie dotknął piłki w ciągu 45 minut, a z Arsenalem zszedł po 15 minutach, bo Zidane musiał wprowadzić defensywnego piłkarza po czerwonej kartce dla Nacho. Teraz zderzył się z Oblakiem i opuścił murawę w 28. minucie. Cała seria katastrofalnych zdarzeń" - czytamy.

"Czterech piłkarzy Realu doznało kontuzji w ciągu 18 dni. Brahim Diaz wypadł już drugiego dnia zgrupowania, Marco Asensio zerwał więzadło krzyżowe przednie i łąkotkę i straci cały sezon, a Ferland Mendy doznał kontuzji mięśniowej uda i będzie pauzował od trzech do czterech tygodni. Teraz doszedł Jović - dodano. 10 goli w derbach Madrytu. "Królewscy wyglądali jak wrak drużyny" To tylko sparing,... czytaj dalej »

Wątpliwości wokół projektu



W rozgrywanym w New Jersey spotkaniu Real przegrał z Atletico aż 3:7. Rywale potrzebowali 51 minut, by zaaplikować drużynie Zidane'a aż sześć goli. To kolejny słaby występ Los Blancos – wcześniej wygrali po rzutach karnych z Arsenalem i przegrali 1:3 z Bayernem Monachium. Styl gry zespołu pozostawia bardzo dużo do życzenia.

"Mecze rozgrywane w ramach International Champions Cup i wydarzenia im towarzyszące zasiały wiele wątpliwości wokół projektu Zidane'a. Grający pasywnie zespół, przegrane mecze, rozczarowujące transfery, kontuzje, sprawa Bale'a. Lato powoli się kończy" - zwraca uwagę dziennik "AS".

"W Madrycie mówiło się po cichu o letniej rewolucji, pozyskano pięciu piłkarzy za 298 milionów euro, a wszystkie transfery zostały domknięte przed wylotem do Montrealu. Okazuje się jednak, że gra wyjściowej jedenastki jest równie słaba, co tej która kończyła poprzedni sezon. Pominąć można Hazarda, który nadal jest daleki od swojej najlepszej formy. Jednak Mendy i Jović kosztowali łącznie 108 milionów, ale nic nie pokazali, a jedyne jasne punkty to Rodrygo i Kubo, dwóch 18-latków" – podsumowano.