Zidane: Jak przegrywamy, to mnie zwalniają, jak wygrywamy, to nie

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

Zwycięstwem nad Sevillą Real Madryt odpowiedział na wysoką porażkę 0:3 w Lidze Mistrzów na Parc des Princes przeciwko Paris-Saint Germain. Po tym spotkaniu Królewscy otrzymali swoją porcję krytyki.

Francuz ratuje rodaka. Zidane może odetchnąć po zwycięstwie Piąty gol Karima... czytaj dalej » Ale w lidze hiszpańskiej Real Madryt zajmuje drugie miejsce w tabeli po ostatniej serii spotkań i ma tyle samo punktów co prowadzący Athletic Bilbao (11). Królewscy lepiej punktują na początku sezonu od swoich najpoważniejszych rywali z FC Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii przegrali już dwa spotkania i są dopiero na ósmej pozycji.

- My musimy myśleć tylko o meczach, tylko to mnie interesuje. Trzeba zgarnąć maksymalną liczbę punktów i grać najlepiej jak się potrafi. To mnie interesuje, zawsze można wygrać albo przegrać, ale my musimy dać z siebie wszystko - mówił szkoleniowiec Realu.

Zaangażowanie Bale'a

Jednym z lepiej spisujących się na początku sezonu zawodników jest Gareth Bale. Walijczyk ma na koncie już dwa trafienia, a w meczu z Sevillą ponownie się wyróżniał, szczególnie w grze defensywnej. To duże zaskoczenie. Zidane z powodu wielu kontuzji w zespole stawia na Bale'a, choć przed rozpoczęciem sezonu nie widział go w składzie, a piłkarz intensywnie szukał nowego klubu.

- Jest zaangażowany jak wszyscy i stara się zaprezentować z jak najlepszej strony. On wie, że ma wysokie umiejętności i pomaga nam w ofensywie, ale w obronie też radził sobie w niedzielę bardzo dobrze. To pokazuje, że jeśli wszyscy są zaangażowani, to możemy osiągać zadowalające wyniki - ocenił.