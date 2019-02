Zimowe okno zatrzaśnięte. Piątek wśród największych transferów

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

WŁOCHY

Polskich kibiców elektryzowało głównie przejście Krzysztofa Piątka, który w pół roku wyrobił sobie w Italii wyśmienitą markę. Strzelał gola za golem w Genoi i zapracował sobie na transfer do wielkiego (w ostatnich latach z problemami próbującego nawiązać do tradycji) Milanu. Zapłacono za niego 35 mln euro, stał się najdroższym polskim piłkarzem i błyskawicznie zaczął się spłacać. Dwa gole już w drugim meczu, w Pucharze Włoch z Napoli, pozwoliły mu zdobyć serca kibiców nowego klubu, a wydane na niego pieniądze zaczęto traktować jak niezłą promocję.

Do Milanu za takie same pieniądze trafił Lucas Paqueta. Przyszedł z Flamengo. O ile Piątek ma dawać gole, o tyle Brazylijczyk ma kreować akcje, podawać i zachwycać techniką. Obydwaj prędko wprowadzili się do zespołu Gennaro Gattuso.

Polacy wyrobili sobie we Włoszech renomę. Jesienią w składach Serie A widniały nazwiska 16 Polaków, a zimą przyklepano przenosiny kolejnych. Filip Jagiełło przeszedł z Zagłębia Lubin do Genoi, Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze do Fiorentiny, a Sebastian Walukiewicz z Pogoni Szczecin do Cagliari. Cała trójka do Italii przyjedzie dopiero latem, dostała pół roku na naukę włoskiego i piłkarskie dojrzewanie w dotychczasowych klubach, do których Włosi ich wypożyczyli.

Źródło: Getty Images Piątek został piłkarzem AC Milan

ANGLIA

Na Wyspach wyjątkowo nie szastano pieniędzmi jak w poprzednich latach. Wydano 180 mln funtów (205 mln euro). Jak na Anglię, niewiele. Najwięcej, z powodu dramatycznych okoliczności, pisano i mówiono o przejściu Emiliano Sali z Nantes do Cardiff City. Argentyński napastnik nie doleciał na trening nowego zespołu. Samolot z nim na pokładzie 22 stycznia zniknął z radarów w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich. W pobliżu francuskiego wybrzeża znaleziono w środę fragmenty foteli lotniczych, które prawdopodobnie pochodzą z maszyny. Walijski klub miał zapłacić za niego 17 mln euro. Miał, bo w zaistniałej sytuacji żąda anulowania transakcji.

Anglicy nie wydawali wielkich sum, a najgłośniejsze były wypożyczenia. Na takiej zasadzie do Chelsea trafił Gonzalo Higuain, który zwolnił miejsce Krzysztofowi Piątkowi w Milanie. Wypożyczony, ale do Arsenalu z Barcelony, został również Denis Suarez.

Źródło: Newspix Gonzalo Higuain

HISZPANIA

Także tutaj zaciśnięto pasa. W sumie hiszpańskie kluby na wzmocnienia wydały ponad 80 mln euro.

Barcelona uzupełniła skład. Katalończycy wypożyczyli Jeisona Murillo i Kevina-Prince'a Boatenga. Real przelał Manchesterowi City 17 mln euro za 19-letniego Hiszpana Brahima Diaza. Na tu i teraz postawiło Atletico - wypożyczyło z Chelsea Alvaro Moratę.

Źródło: PAP/EPA Alvaro Morata

NIEMCY

Czołówka ligi myślała o przyszłości. Borussia kupiła środkowego obrońcę, 20-letniego Argentyńczyka Leonarda Balerdiego. Bayern ściągnął pomocnika, utalentowanego Kanadyjczyka Alphonso Daviesa.

FRANCJA

To tutaj padł transferowy rekord tej zimy. PSG nie oszczędzało i na Leandro Paredesa, argentyńskiego pomocnika, wydało 47 mln euro.

Spory ruch panował w Monako. Do Księstwa trafili m.in. obrońca Naldo, pomocnik Cesc Fabregas i napastnik Gelson Martins.

Źródło: SID Leandro Paredes