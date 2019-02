Trudne wyzwanie przed Fabiańskim. Młoty wieczorem podejmują lidera

Fabiański doznał urazu 29 stycznia. Stało się to podczas interwencji, gdy rzucił się pod nogi atakującego Matta Doherty'ego. Mimo bólu zdecydował się dokończyć mecz, choć trener miał do dyspozycji jeszcze jedną zmianę. - Czuję się bardzo obolały i nie mogę wyprostować ręki, ale wyleczenie tego prawdopodobnie potrwa tylko kilka dni - mówił w rozmowie z oficjalną stroną West Hamu po zakończeniu przegranego ostatecznie 0:3 meczu.

Teraz popularny Bambi nie chciałby przegapić tak ważnej konfrontacji, jak walka z liderem. Warto dodać, że od kiedy w lipcu trafił do stołecznego klubu, nie opuścił jeszcze żadnego ligowego meczu. Nie grał tylko w spotkaniach pucharowych zespołu z Londynu.

- Dla mnie było to dobre rozwiązanie. Pozwoliło mi odpocząć mentalnie i oczyścić umysł - tłumaczył reprezentant Polski. Fabiański liczy, że uda mu się zrewanżować, za poprzednie spotkanie z Liverpoolem. To właśnie w starciu z tym rywalem doświadczony bramkarz debiutował w lidze w barwach Młotów. To było 12 sierpnia zeszłego roku na Anfield.

- Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że to może być dla nas trudny sezon. Nowy menedżer, nowa taktyka, nowi piłkarze - wspomina swoje wrażenia z początku rozgrywek. Stołeczny zespół przegrał na inaugurację z Liverpoolem aż 0:4.

Dla kibiców

Polak podchodzi do rywalizacji z The Reds ze sporymi nadziejami. - To dla nas świetne wyzwanie i jednocześnie okazja, by pokazać naszym fanom, że zależy nam na zbudowaniu czegoś wyjątkowego. Po meczu z Arsenalem być może zbyt szybko uwierzyliśmy, że już to osiągnęliśmy - powiedział bramkarz, wspominając styczniowe zwycięstwo 1:0 z The Gunners.

Od tego czasu jego drużynie wiedzie się zdecydowanie gorzej. W dwóch ostatnich kolejkach West Ham nie zdobył żadnego punktu, ani nawet bramki w spotkaniach z Bournemouth i Wolverhampton. Fabian wyciągał piłkę z siatki aż pięciokrotnie. - Byliśmy zjednoczeni jako drużyna. Każdy ciężko pracował, a w ostatnich meczach nieco nam tego brakowało - przyznał 33-latek.

Początek starcia o godz. 21. Relacja tekstowa na Eurosport.pl. Zapraszamy!