Kolejna setka goli u Guardioli. Jego drużyny strzelają jak szalone

Guardiola to bez wątpienia szkoleniowiec, który zrewolucjonizował futbol. Już w swoim pierwszym sezonie w roli trenera Barcelony wprowadził słynną tiki-takę, polegającą na licznej wymianie krótkich podań i utrzymywaniu się przy piłce. Swojej wizji jest wierny do dziś.

Drużyny Hiszpana słyną z ofensywnej gry i dużej liczby strzelanych goli. Nie inaczej jest z Manchesterem City, który prowadzi już piąty sezon.

Już w 12. minucie spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Moenchengladbach, kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się pomocnik Kevin de Bruyne. Był to 100. gol strzelony przez ekipę z Etihad Stadium w obecnym sezonie. Kolejny, w którym drużyna Guardioli przekroczyła magiczną liczbę przynajmniej 100 bramek we wszystkich rozgrywkach i meczach o stawkę.



100 - Pep Guardiola has seen his top-flight teams score 100+ goals in all competitions in all 12 seasons since 2008-09, a total of 1,717 goals in 686 games. Dominance. pic.twitter.com/jtEOhn9vvP — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021





W każdym sezonie zespół, na którego ławce trenerskiej zasiadał Hiszpan, strzelał jak na zawołanie. Zdecydowanie rekordowe pod tym względem były rozgrywki 2011/2012. Wówczas jego FC Barcelona zapisała na swoim koncie aż 190 goli w 64 meczach.

W jego trzyletniej przygodzie w Bayernie Monachium najbardziej okazały pod względem bramek okazał się pierwszy sezon (2013/2014), zakończony 155 golami.

Natomiast Manchester City do tej pory strzelał najwięcej w rozgrywkach 2018/2019 – 176 bramek.

Tak strzelały zespoły Guardioli:

Sezon 2008/2009, FC Barcelona: 62 mecze, 158 goli

Sezon 2009/2010, FC Barcelona: 59 meczów, 138 goli

Sezon 2010/2011, FC Barcelona: 62 mecze, 152 gole

Sezon 2011/2012, FC Barcelona: 64 mecze, 190 goli

Sezon 2012/2013, nie pracował

Sezon 2013/2014, Bayern Monachium: 56 meczów, 155 goli

Sezon 2014/2015, Bayern Monachium: 52 mecze, 128 goli

Sezon 2015/2016, Bayern Monachium: 53 mecze, 131 goli

Sezon 2016/2017, Manchester City: 56 meczów, 122 gole

Sezon 2017/2018, Manchester City: 57 meczów, 151 goli

Sezon 2018/2019, Manchester City: 61 meczów, 176 goli

Sezon 2019/2020, Manchester City: 59 meczów, 154 gole

Sezon 2020/2021, Manchester City: 45 meczów, 99 goli (przed rewanżem z Moenchengladbach)