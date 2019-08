Neymar zakomunikował, że "już nigdy więcej nie założy koszulki PSG"

Marcin Bułka trafił do PSG, a AC Milan pozyskał nowego obrońcą. Zobaczcie, co działo się na rynku transferowym w sobotę 6 lipca.

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

"Kolejny krok w kierunku odejścia z PSG. Neymar nie ma zamiaru występować w barwach paryskiego zespołu. Brazylijczyk nadal nie wrócił do pełnych treningów po kontuzji i zamierza wykorzystać ten czas, by doprowadzić do finału w postaci rozstania z klubem - czytamy w katalońskim "Sporcie"

"Chce odejść z PSG tego lata i informuje o tym na każdym kroku byłych i obecnych dyrektorów, sztab techniczny oraz klubowych liderów. Nadal czeka, aż Barcelona zwiększy presję składając nową ofertę, ale przede wszystkim ma nadzieję, że już nigdy nie założy koszulki PSG" – podkreślono.

W Paryżu mają już dość pozasportowych gierek zawodnika. Wprawdzie mogliby zostawić go w zespole lub zesłać do rezerw i płacić gigantyczną tygodniówkę, ale ma to zły wpływ na resztę zespołu, atmosferę w klubie, a także szkodzi jego wizerunkowi i działaniom marketingowym.

"Paryski klub wyznaczył datę, kiedy podjęta zostanie ostateczna decyzja dotycząca gwiazdy zespołu, a później w pełni skoncentruje się na rywalizacji – chodzi o 10 sierpnia, gdy rozpocznie się nowy sezon Ligue 1" – czytamy w "L'Equipe".

Punkt bez odwrotu

W tym momencie Neymar przebywa z drużyną na zgrupowaniu z Chinach, ale trenuje indywidualnie ze względu na ostatnią kontuzję stawu skokowego. Nie uczestniczył w żadnym przedsezonowym sparingu, nie jeździł również na mecze kolegów. W Azji doszło do spotkania zawodnika z dyrektorem sportowym Leonardo. Ten drugi chciał go przekonać, by został na jeszcze jeden sezon, a w zamian obiecał, że klub nie będzie mu robił problemów z odejściem za rok.

"Leonardo próbował go przekonać do pozostania, ale sprawy zaszły za daleko i obie strony znalazły się w punkcie bez odwrotu. Rozmowy trwają, a rozwiązanie będzie znane w najbliższych dniach" – dodał "Sport"

Do tej pory siedział cicho

Początkowo PSG żądało za Neymara 300 mln euro, ale ostatnio zeszło z ceny i jest gotowe go sprzedać za 180 milionów. Piłkarz czeka, aż Barcelona na dobre wkroczy do akcji i zamiast zapytań wystosuje oficjalną ofertę.

"Kiedy Barcelona złoży oficjalną ofertę, wtedy Neymar planuje przystąpić do ataku i wraz ze swoim otoczeniem zabrać głos w całej sprawie. Do tej pory piłkarz starał się siedzieć cicho i tylko puszczał oczko w kierunku swojego byłego klubu. Robił to, co musiał, by całe negocjacje nie upadły. Ich rezultat jest jednak trudny do przewidzenia" – dodano.

W poprzednim sezonie Neymar zagrał tylko w 28 meczach, bowiem zmagał się z urazami. Strzelił 23 gole i zanotował 13 asyst. Do Paryża trafił dwa lata temu z Barcelony.