Boniek w Galerii Sław włoskiego futbolu. "Czuję się zaszczycony, dziękuję"

Zbigniew Boniek grał w barwach Juventusu od 1982 do 1985 roku

Poznaliśmy Reprezentację 100-lecia PZPN Na ten moment... czytaj dalej » Boniek zawodnikiem Juventusu został w 1982 roku. Kosztował astronomiczną wówczas kwotę 1,8 mln dolarów. W barwach Starej Damy sięgnął po Puchar Europy. Inne sukcesy to m.in. Puchar Zdobywców Pucharów, Superpuchar Europy i Puchar Interkontynentalny. W 1985 roku przeniósł się do Romy, w której występował do zakończenia kariery trzy lata później. W Italii zyskał przydomek "Bello di Notte", ponieważ najlepiej grał w meczach rozgrywanych późno, przy sztucznym oświetleniu.

Boniek w gronie największych gwiazd

Od 2011 roku krajowa federacja, razem z Fondazione Museo del Calcio, honoruje postaci, które zapisały się na kartach historii włoskiego calcio. Nie muszą to był piłkarze, ale także trenerzy i działacze.

Źródło: Getty Images Zbigniew Boniek strzela bramkę Liverpoolowi w Superpucharze UEFA w 1985 roku

"Czuję się zaszczycony, dziękuję" - napisał na Twitterze Boniek.



Mi sento onorato, grazie 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ https://t.co/hcAo3HUQZ0 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) February 5, 2020

Były reprezentant Polski został laureatem w kategorii "piłkarz zagraniczny". Przed nim do Galerii Sław trafili m.in. Michel Platini, Marco Van Basten, Diego Maradona, Ronaldo i Ruud Gullit.

W tegorocznej edycji wyróżnieni zostali też m.in. piłkarz Andrea Pirlo, trener Carlo Mazzone oraz Gabriele Oriali w kategorii "włoski weteran".