Boniek wybrał jedenastkę stulecia, kibice zaskoczeni. "Niech prezes nie będzie taki skromny"

Boniek: świat należy do odważnych

11.06.2018 | Rosyjski mundial startuje w czwartek, Polacy na swój pierwszy mecz będą musieli poczekać do przyszłego wtorku, ale może to nie takie złe informacje. Z czasem i kontuzją wciąż walczy Kamil Glik. Właśnie o stanie zdrowia polskiego obrońcy i o swoich oczekiwaniach na mistrzostwa świata w programie "Kropka nad i" opowiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

Wybór jedenastki stulecia PZPN to ważna część obchodów jubileuszu. We wrześniu po obradach kapituły, z udziałem m.in. byłych selekcjonerów reprezentacji Polski oraz przedstawicieli mediów, wybrano nazwiska 100 piłkarzy, spośród których dokonany zostanie wybór (już z udziałem kibiców) jedenastu zawodników.

Głosowanie rozpoczęło się 1 października (wówczas została ogłoszona lista) i potrwa do 20 listopada, gdy zapadną ostateczne decyzje. Boniek domaga się zmian w prawie. "Mamy problemy z bandytami, którym podoba się piłka" - Żyjemy w takim... czytaj dalej »

"Przepraszam tych, co się nie załapali"

Wśród stu polskich nominowanych piłkarzy nie mogło zabraknąć obecnego prezesa, który z orzełkiem na piersi zagrał 80 razy, zdobył 24 bramki i walnie przyczynił się do trzeciego miejsca na mistrzostwach świata w 1982 roku. W poniedziałek były zawodnik Romy i Juventusu wybrał swoją jedenastkę.

"Już mam ból głowy. Z wieloma grałem, dla niektórych jestem prezesem... ale co? Miejsc jest tylko 11, sorry" - tak na Twitterze zapowiadał ogłoszenie swojego składu. A tak skomentował swój wybór: "Przepraszam tych, co się nie załapali".

Boniek postawił na ustawienie 1-4-4-2. W bramce Józef Młynarczyk, w obronie: Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Władysław Żmuda i Antoni Szymanowski. W pomocy widzimy: Grzegorza Latę, Kazimierza Deynę, Lucjana Brychczego oraz Włodzimierza Smolarka. Atak tworzą Włodzimierz Lubański i Robert Lewandowski.

Prezes PZPN zaskoczył i pominął siebie w zestawieniu. Kibice są zdziwieni, jednocześnie chwaląc go. "Niech już prezes nie będzie taki skromny", "Nie wiem, ile w braku samego siebie w tej XI jest kurtuazji, ale klasy niewątpliwie dużo", "Z całym szacunkiem do Pana Bońka, On musi być w takiej 11nastce" - piszą internauci w komentarzach.

Co na to sam prezes? "Trochę nieregulaminowy ten wybór (trzech z listy napastników wstawiłem do pomocy), ale wybaczycie byłemu reprezentantowi Polski i prezesowi…" - dodał Boniek.

PZPN został założony w grudniu 1919 roku i właśnie na ten miesiąc przypadnie kulminacja obchodów.



- Zakończenie jubileuszu planujemy na 6 grudnia w Warszawie. Organizujemy wówczas uroczystość, oficjalne spotkanie. Przyjadą goście z Polski, ze świata. Będą m.in. prezydent FIFA Gianni Infantino i szef UEFA Aleksander Ceferin. Przedstawimy wówczas również jedenastkę stulecia PZPN - zapowiadał we wrześniu Boniek.

Głosy internautów będą się liczyć w 30 procentach. Pozostałe 70 procent zależy od kapituły.