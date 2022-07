Boniek: Lewandowski będzie w FC Barcelona

Lewandowski chce przejść z Bayernu do Barcelony

15.07 | W piątek kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski trzeci dzień z rzędu trenował z Bayernem Monachium, a sprawa jego potencjalnego transferu do Barcelony pozostaje otwarta.

Według dziennikarzy "Bilda" Barcelona ma jeszcze w piątek przesłać finalną ofertę za Roberta Lewandowskiego. Wcześniej niemieccy dziennikarze pisali, że może chodzić o co najmniej 50 milionów euro.

15.07 Niemieckie media są przekonane, że Bayern Monachium w najbliższy weekend spróbuje dojść do porozumienia z Barceloną w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Polak ma nie uczestniczyć w sobotniej prezentacji kadry Bayernu na Allianz Arena.

Niemieckie media o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony

"To, że Robert Lewandowski będzie w FC Barcelona jest na 100 procent pewne. Pytanie, czy to dobry ruch? Finansowo na pewno, a sportowo? Co myślicie?" – napisał na swoim twitterowym koncie Boniek.



Te słowa cytuje również kataloński "Sport", który od tygodni żyje transferem Lewandowskiego na Camp Nou.

"Legendarny polski piłkarz stawia sprawę jasno i jest przekonany, że Robert dołączy do drużyny Barcelony" – napisano. "Piłkarz chce nosić tę koszulkę, a klub jest w nim zakochany i musi teraz znaleźć porozumienie z Bawarczykami. Nie będzie to łatwe, ale to kwestia czasu, kiedy transfer zostanie sfinalizowany. Boniek też tak uważa" – podkreśla dziennik.

W sobotę prezentacja kadry Bayernu

Raphinha oficjalnie zaprezentowany w Barcelonie W stolicy... czytaj dalej » Zdaniem hiszpańskich i niemieckich dziennikarzy, a także specjalizującego się w sprawach transferowych Włocha Fabrizio Romano, "wszystkie strony są w bezpośrednim kontakcie", a celem jest "osiągnięcie porozumienia". O pomyślny finał negocjacji ma zadbać m.in. agent Lewandowskiego, Pini Zahavi.

Tymczasem w sobotę o godzinie 15.00 na stadionie Allianz Arena odbędzie się oficjalna prezentacja kadry Bayernu na zbliżający się sezon.

Niemieckie media są niemal pewne, że "Lewy" będzie nieobecny. Większość kibiców negatywnie odnosi się do postawy Polaka, który niespodziewanie podjął decyzję o odejściu i niejako postawił klub pod ścianą, pomimo obowiązującego kontraktu do czerwca 2023 r. Gdyby napastnik pojawił się na prezentacji wraz z pozostałymi piłkarzami, zapewne reakcja fanów nie byłaby zbyt miła, z czego zdają sobie sprawę w Monachium.

Natomiast w poniedziałek Bayern wylatuje do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbędzie się główna część przygotowań do zbliżającego się sezonu. Wątpliwe, by Lewandowski znalazł się na pokładzie samolotu zmierzającego do USA.