Boniek gratuluje Milikowi rekordu. "Proponuję małą sondę"

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Milik trafił we włoskim hicie. Czwarty z rzędu mecz z golem Arkadiusz Milik i... czytaj dalej »

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Napoli nie wywalczyło kompletu punktów, ale Polak w czwartym kolejnym meczu trafił do bramki rywali. Był to 32. gol Milika w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. O jedną bramkę mniej zdobył Zbigniew Boniek, który w latach 1982-1988 był piłkarzem Juventusu i Romy.

Na gratulacjach się nie skończyło

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pogratulował Milikowi na Twitterze, po czym zdecydował się wypuścić sondę.

"Gratulując szczerze Arkadiuszowi Milikowi proponuję małą sondę - ile meczów zagrałem we Włoszech jako napastnik?" - zapytał Boniek, dodając cztery odpowiedzi: "żadnego","0-10", "11-30", "więcej".



Gratulując szczerze @arekmilik9 proponuje małą sondę- ile meczów zagrałem we Włoszech jako napastnik? Arek — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 2, 2019





Prawidłową odpowiedzią jest pierwsza – żadnego. Boniek był pomocnikiem, a pod koniec kariery występował nawet na pozycji środkowego obrońcy. W sumie rozegrał w Serie A 156 meczów.