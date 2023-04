Polska poluje na dużą imprezę. "Popatrzmy nawet na Katar"

Zbigniew Boniek to były prezes PZPN

22.11.22 | Jak poinformował portal Wirtualna Polska oraz Radio RMF FM, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek członka zarządu PZPN Jakuba T. oraz byłego sekretarza generalnego związku Macieja S. - Sam wziąłem do siebie Macieja jako sekretarza generalnego i wiem doskonale, że to jest człowiek uczciwy, dobry, profesjonalny - powiedział w programie TVN24 "Kropka nad i" były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek skomentował na antenie TVN24 wyniki losowania grup MŚ w Katarze. Odniósł się do tematu pojedynku Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim, przestrzegał przed tym, że ważne będzie w jakiej kondycji psychicznej pojedziemy na mundial.

Zbigniew Boniek o pojedynku Messi vs Lewandowski

Komitet Wykonawczy UEFA podejmie decyzję 2 kwietnia. Oprócz Polski swój akces zgłosiły Francja, Szwajcaria oraz wspólnie Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja.



- Rywalizacja jest trudna. Byłoby mi bardzo miło, gdybyśmy zwyciężyli. Piłka kobieca się rozpędza, jest coraz bardziej popularna. Finał ubiegłorocznych ME, przesuniętych o rok z powodu pandemii, na Wembley oglądał komplet widzów, ponad 87 tysięcy – zwrócił uwagę Boniek.

- Ale piłka nożna kobiet nie może rozwijać się tylko w 5-10 krajach Europy, lecz we wszystkich. Polska byłaby idealnym miejscem do zorganizowania ME, u nas futbol kobiecy też się rozwija – podkreślił był prezes PZPN.

"W jednym kraju panuje inna atmosfera"

Boniek będzie wykluczony z głosowania, albowiem nie mogą brać w nim udziału przedstawiciele krajów-kandydatów. Decyzja należy zatem do 14 członków z 18 osobowego grona. Co jest największym atutem Polski?

- Wszystkie kraje mają swojej atuty, ale też jakieś wady. Jeżeli chodzi o nas, uważam, że organizacja mistrzostw w jednym państwie jest lepsza niż rozłożona na kilka krajów. W jednym panuje zupełnie inna atmosfera. Cały kraj żyje taką imprezą, wszystko jest bardziej scentralizowane – tłumaczy.

- Popatrzmy nawet na Katar - mimo wielu kontrowersji towarzyszącym mundialowi widzieliśmy, że impreza w jednym kraju jest inna niż w wielu państwach. Nie można też patrzeć wyłącznie przez pryzmat dokonań w futbolu potencjalnych gospodarzy imprez – dodał Boniek.

Nie bez znaczenia jest fakt, że Polska to sprawdzony rynek, który nigdy nie zawiódł przy organizacji większej imprezy.

- W ostatnich kilku latach byliśmy wśród państw organizujących najwięcej imprez w Europie. Mieliśmy m.in. MŚ do lat 20, ME do lat 21, dwukrotnie finał Ligi Europy. Liczę, że moi koledzy z Komitetu Wykonawczego UEFA, po zapoznaniu się ze wszystkimi argumentami za i przeciw, zagłosują właśnie na Polskę – powiedział Boniek.