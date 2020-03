"Euro w przyszłym roku też zagrożone. Turniej w jednym kraju bezpieczniejszy"

17.03 | Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone o rok i odbędą się od 11 czerwca do 11 lipca 2021 - postanowiła UEFA po wideokonferencji z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

Rzecznik PZPN: to jest jedyna logiczna decyzja

17.03 | To była jedyna logiczna decyzja - powiedział Jakub Kwiatkowski.

Nadzieja jest taka, że uda się coś zagrać pod koniec maja, na początku czerwca. Im szybciej by do tego doszło, tym mniejsze będą reperkusje finansowe, które będą wszystkich dotyczył - mówił prezes PZPN.

- Na dzisiaj nie jestem w stanie przeanalizować i określić do końca, jakie to będą straty, bo nie mamy sytuacji, że mamy prognozy, kiedy to się skończy - mówi o wpływającej na sport pandemii Zbigniew Boniek

- UEFA nie mogła zrobić niczego innego, przyjęła taktykę obronną. Co więcej, uważam, że Euro w przyszłym roku jest też zagrożone. Formuła przewiduje rozegranie turnieju w 12 państwach, a nikt nie zagwarantuje, że do tego czasu zaraza zostanie zwalczona we wszystkich krajach, gdzie mają odbyć się mecze - przyznał Zbigniew Boniek

Panująca pandemia koronawirusa skutecznie torpeduje plany sportowców. W Europie zawieszono lub odwołano niemal wszystkie piłkarskie rozgrywki najwyższych szczebli. Przyszłość jest niepewna.

Jedyna słuszna opcja

We wtorek UEFA debatowała na temat Euro. Zdaniem Bońka nie było innego wyboru jak przełożenie imprezy. Prezes obawa się jednak, że nawet za rok mogą pojawić się problemy z jej przeprowadzeniem.

- UEFA nie mogła zrobić niczego innego, przyjęła taktykę obronną. Co więcej, uważam, że Euro w przyszłym roku jest też zagrożone. Formuła przewiduje rozegranie turnieju w 12 państwach, a nikt nie zagwarantuje, że do tego czasu zaraza zostanie zwalczona we wszystkich krajach, w których mają odbyć się mecze - przyznał.

Euro w jednym kraju?

Prezes PZPN ostrożnie wypowiadał się na temat zmiany koncepcji przeprowadzenia turnieju. UEFA - przynajmniej oficjalnie - na razie nie bierze tego pod uwagę.



- Mogą wrócić do pomysłu, aby imprezę przeprowadzić w jednym kraju, to byłoby bezpieczniejsze pod wieloma względami. Miejmy nadzieje, że turniej w ogóle dojdzie do skutku - uważa prezes.

Inaczej - jak twierdzi - UEFA, federacje i państwa poniosą potworne straty finansowe.

- Wiele firm będzie upadało i powiedzmy sobie szczerze - w piłce będzie to samo - ocenił obecne realia. - Sytuacja jest wyjątkowa i totalnie nieopanowana. W sporcie nie zarabiają tylko piłkarze. Sport w wielu krajach napędza gospodarkę. Jakiekolwiek imprezy to biznes dla wielu firm. Bez niego można się obejść - tak. Ale trzeba pamiętać, że daje on ludziom pieniądze i pracę - dodaje.

Bez szans na mecze kadry

Przekładając Euro, europejska federacja stworzyła federacjom możliwość ewentualnego wznowienia i dokończenia zawieszonych rozgrywek krajowych oraz kontynuowania zmagań w Lidze Mistrzów i Ligi Europy. Wszystkie rozstrzygnięcia miałyby zapaść do 30 czerwca, co nakreślono jako wariant optymistyczny.

- Nadzieja jest taka, że uda się coś zagrać pod koniec maja, na początku czerwca. Im szybciej by do tego doszło, tym mniejsze będą reperkusje finansowe, które będą wszystkich dotyczyły - mówił prezes PZPN.

Według Bońka nie ma większych szans, aby do skutku doszły przełożone na czerwiec towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Finlandią i Ukrainą.

- Trzeba pamiętać, w jakiej żyjemy rzeczywistości. Wśród piłkarzy w Polsce nie mamy wykrytego żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, ale tylko dlatego, że żadna drużyna się nie zbadała. Gdyby wszyscy zrobili test, to w środowisku piłkarskim znalazłyby się osoby, które mogą się z tą chorobą borykać, a nawet o tym nie wiedzą - tłumaczył.