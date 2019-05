Trener opowiada o zawale Casillasa. "Był środek zajęć. Nie sądziłem, że to tak groźna sytuacja"

Podobno nawet nie wiedział, że doznał zawału serca. Iker Casillas, legenda światowej piłki, prosto z treningu trafił do szpitala. Czy to koniec wielkiej kariery?

02.05 | Iker Casillas dostał zawału serca podczas treningu i trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Zawodnik FC Porto za pośrednictwem Twittera przekazał informację, że już wszystko z nim dobrze i dziękuje za słowa otuchy. W klinice miano poddać go cewnikowaniu serca czyli badaniu polegającym na pomiarze ciśnienia w jego jamach. Według lekarzy stan Casillasa jest dobry, ale w tym sezonie ma już nie zagrać.

- Nie jestem w stanie ocenić stanu Ikera z medycznego punktu widzenia, ale wiem, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i dochodzi on do pełni sił. To wspaniała wiadomość – podkreślił Conceição.

Zawał serca 37-letni bramkarz przeszedł podczas środowego treningu. Z boiska przewieziono go prosto do szpitala, gdzie przeszedł zabieg wstawienia stentu. Wszyscy piłkarze i pracownicy klubu byli mocno zszokowani sytuacją, w jakiej znalazł się ich kolega.

- Bardzo się martwiliśmy i mocno trzymaliśmy za niego kciuki. Wszyscy jesteśmy z Ikerem i jego rodziną. Mogą oni liczyć na wsparcie całego klubu – oświadczył Conceição, który jednak nie chciał wypowiadać się o przyszłości Casillasa. – Piłka nożna jest częścią naszego życia, ale życie samo w sobie jest najważniejsze.

Drużyna była w szoku

Szkoleniowiec przyznał, że na początku nie zdawał sobie sprawy, jak poważny jest stan Casillasa.

- Byliśmy w środku zajęć, a Iker akurat wykonywał inne ćwiczenia. Gdy pojawił się problem, fizjoterapeuta z miejsca poprosił o pomoc kolegów i lekarza. Nie sądziłem wówczas, że to tak groźna sytuacja. To zmieniło się dopiero po kilku minutach. Byliśmy wszyscy w szoku, gdy lekarz powiedział nam, co się działo – powiedział Conceição.

W sobotę FC Porto zagra niezwykle ważny ligowy mecz z CD Aves. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek 28-krotni mistrzowie Portugalii zajmują w Primeira Liga drugie miejsce, ze stratą dwóch punktów do Benfiki.

Zdaniem trenera, sytuacja z Casillasem nie wpłynie na dyspozycję Smoków.

- Mamy bardzo mocną i zgraną grupę piłkarzy. Takie przypadki są niestety częścią naszego życia – stwierdził Conceição, który w piątek odwiedzi hiszpańskiego bramkarza w szpitalu.