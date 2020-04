Ronaldinho zamienił areszt na hotel. Pomogło wpłacenie potężnej kaucji

17.01 | Brazylijczyk Ronaldinho, były mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki, zakończył karierę. Ogłosił to Roberto Assis, brat i menedżer bajecznie wyszkolonego piłkarza, swego czasu najlepszego z najlepszych.

Legendarny piłkarz dostał się na teren Paragwaju, posługując się fałszywym paszportem. Ostatecznie Brazylijczyk został przyłapany na gorącym uczynku. Najbliższy czas spędzi w więzieniu. Przynajmniej do momentu zakończenia śledztwa.

Ronaldinho przeprowadził się z aresztu do hotelu w Asuncion po wpłaceniu kaucji w wysokości 1,6 miliona dolarów. Były brazylijski piłkarz, mistrz świata z 2002 roku, jest podejrzany o posługiwanie się fałszywym paszportem i wkrótce ma stanąć przed sądem.

Razem z nim opuścił areszt i przeniósł się do hotelu jego brat Roberto Assis. Obydwaj wpłacili po 800 tysięcy euro. - Pieniądze wpłacono na konto w banku. To spore kwoty, które gwarantują, że obydwaj nie uciekną - oznajmił we wtorek sędzia Gustavo Amarilla.

Ronaldinho i Assis przeprowadzili się do czterogwiazdkowego hotelu Palmaroga w Asuncion.

Zakaz obowiązuje

Nie zapomniał, skąd pochodzi. Gabriel Jesus wsparł rodzimą dzielnicę Kolejny piłkarz... czytaj dalej » Prawnik Brazylijczyków wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że przetrzymywanie jego klientów w areszcie jest "nielegalne". Już wcześnie apelował o zwolnienie piłkarza i jego brata, ale nie otrzymał na to zgody.

Amarilla przyznał we wtorek, że ostatnie ustalenia dotyczące śledztwa działają na korzyść zatrzymanych. Nie podał żadnych szczegółów, ale stwierdził, że biorąc pod uwagę wysokość kaucji, nie ma powodów, by trzymać ich w areszcie. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż obowiązuje ich zakaz opuszczania Paragwaju.

Na proces trochę poczekają

Ich proces rozpocznie się nie wcześniej niż po Wielkanocy ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa. W areszcie obaj spędzili ponad miesiąc, a Ronaldinho obchodził tam 40. urodziny.



Były reprezentant Brazylii przyleciał do Asuncion 4 marca. Na lotnisku wraz ze swoim bratem przedstawili fałszywe paszporty i zostali w tej sprawie przesłuchani przez policję. Prokuratura wnosiła jedynie o ukaranie ich grzywną z przeznaczeniem na cele charytatywne, ale na to nie zgodził się sąd i po dwóch dniach bracia zostali przewiezieni z luksusowego hotelu do aresztu. Po kolejnym dniu sędzia postanowił przedłużyć im areszt.

Grał w najlepszych klubach

Ronaldinho grał w przeszłości m.in. w Barcelonie, Flamengo Rio de Janeiro i Paris Saint-Germain. W 2004 i 2005 został uznany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA, w 2002 zdobył z Brazylią mistrzostwo świata, a w 2006 wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów.



W Paragwaju miał promować swoją książkę i wziąć udział w akcjach charytatywnych.