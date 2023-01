Dramatyczne sceny w Iraku. Atak paniki przed meczem, są ofiary śmiertelne

Do dramatu doszło przed czwartkowym finałem pomiędzy gospodarzem imprezy Irakiem a Omanem. Według arabskich mediów przed obiektem zjawiło się wyraźnie więcej fanów niż może pomieścić Basra International Stadium. Podkreślono, że panika wybuchła w momencie, gdy osoby bez biletów próbowały wedrzeć się na stadion. Tragedia na Florydzie. Nie żyje klubowy kolega Polaków Anton Walkes nie... czytaj dalej »

- Dziesiątki tysięcy kibiców z różnych krajów, zwłaszcza Zatoki Perskiej, przybyło do Basry, co wywarło dużą już presję na i tak słabą infrastrukturę miasta - zaznaczył dziennikarz Al Jazzery Mahmoud Abdelwahed.

Są ofiary, ale mecz nie został przełożony

Świadkowie zdarzenia zgodnie przyznają, że "nie spodziewali się aż takiego chaosu".

- Z powodu paniki upadłem i zraniłem się w rękę. Nie mogłem swobodnie wejść na stadion, choć ostatecznie udało mi się to przez bramkę przeznaczoną dla dziennikarzy - powiedział jeden z fanów.

Choć początkowo informowano o dwóch ofiarach, to irackie władze potwierdziły, że śmierć poniosły co najmniej cztery osoby. Kolejne dziesiątki mają być w stanie krytycznym.



Co ważne, zaplanowane na godzinę 17.00 czasu polskiego starcie nie zostało przełożone na inny termin.

"Apelujemy do kibiców o to, by nie przychodzili już na stadion. Trybuny są całkowicie zapełnione" - napisano jedynie w oświadczeniu wydanym przed Iracki Związek Piłki Nożnej.