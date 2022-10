Gaz łzawiący, gumowe kule i kibice uciekający na boisko. Jedna osoba nie żyje

Spotkanie zostało przerwane już w dziewiątej minucie, kiedy na murawę zaczęli wbiegać spanikowani fani. Jak wynika z relacji argentyńskich i hiszpańskich mediów, było to spowodowane gazem łzawiącym, który pojawił się na trybunach.

Źródło: Getty Images Kibice uciekający przed gazem łzawiącym

57-letni kibic nie żyje

Ważna deklaracja Messiego. "Decyzja została już podjęta" Tegoroczne... czytaj dalej » Miało to związek z zamieszkami, które wybuchły przed stadionem. To tam fani, którzy nie zdołali dostać się na obiekt, starli się z policją. Wszystko miało zacząć się od policjanta, który - według relacji mediów - odepchnął kobietę. Już na tym etapie bramy stadionu były zamknięte, a trybuny pełne. Do stłumienia zamieszek funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, w stronę kibiców strzelali też gumowymi kulami.

"Poważne zamieszki na stadionie i poza nim" - napisała hiszpańska "Marca". "Opary pozostawione przez gaz łzawiący, którego użyła policja przed i częściowo na stadionie, uniemożliwiły kontynuowanie gry" - dodał w swojej relacji dziennik "Ole". "Represje, gaz, chaos i śmierć" - podkreślono.

I rzeczywiście, w wyniku tych zdarzeń śmierć poniósł 57-letni mężczyzna, Cesar Regueiro, u którego stwierdzono zatrzymanie krążenia i oddychania.

Gabriel Pellegrino, szef Gimnasii, o zaistniałą sytuację oskarżył policję i odciął się od oskarżeń, że klub sprzedał większą liczbę biletów, niż stadion mógłby pomieścić kibiców. - To kłamstwo. To policja ustaliła, ile możemy ich sprzedać. To policja zamknęła drzwi stadionu, my nie wydaliśmy takiego polecania. Widzieliśmy ludzi, którzy chcieli wejść z biletami, a na trybunach były jeszcze puste miejsca - stwierdził, cytowany przez "Marcę".

Sergio Berni, minister bezpieczeństwa prowincji Buenos Aires, stwierdził z kolei, że odpowiedzialność ponosi ten, kto organizował wydarzenie. - Na pierwszy rzut oka problemem była zbyt duża liczba sprzedanych biletów - powiedział, potwierdzając śmierć 57-letniego mężczyzny.

- Mój dwuletni syn nie mógł oddychać. To szaleństwo, mieliśmy grać w piłkę, a wydarzyło coś takiego. Na stadionie był też mój krewny, który omal nie zginął - relacjonował wydarzenia Leonardo Morales, piłkarz Gimnasii La Plata.



ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS



En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Berni zapowiedział śledztwo w tej sprawie, domaga się go również sam klub.



Kilka dni wcześniej gaz łzawiący był jedną z przyczyn paniki na stadionie w Indonezji, gdzie zginęło 131 osób. To jedna z największych takich tragedii w historii sportu.