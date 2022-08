"Brutalne zamieszki" na trybunach Friends Arena. "Było dużo rodzin z dziećmi"

Video: Eurosport

Czerwona kartka dla Nicolasa Stefanellego z AIK Solna

Do nietypowego zdarzenia doszło w meczu 22. kolejki Allsvenskan (szwedzka ekstraklasa) pomiędzy AIK Solna a Djurgarden. Nicolas Stefanelli, napastnik gospodarzy, celebrując strzelonego gola, zdjął koszulkę, za co obejrzał żółtą kartkę, a ponieważ Argentyńczyk miał już na koncie jedno upomnienie, musiał przedwcześnie opuścić boisko. Na szczęście dla niego jego zespół dowiózł wynik 1:0 do ostatniego gwizdka.

