Co wiemy o bójce na stadionie Lechii. Ustalenia policji

Lechia inaugurowała rozgrywki europejskich pucharów spotkaniem z macedońską drużyną Akademiją Pandev. Już po kilku minutach mecz został przerwany z powodu wydarzeń w sektorze kibiców gospodarzy, gdzie doszło do agresywnych zachowań

Lechia zaczęła grę w europejskich pucharach. Liga Konferencji to żaden wieki prestiż, a Akademiji Pandev, czyli rywala gdańszczan, przeciętny kibic nie kojarzy. I tak by pewnie pozostało, gdyby nie wydarzenia spoza boiska. I od razu trzeba tu zaznaczyć, że fani gości nie mieli z nimi nic wspólnego.

Mecz trzeba było przerwać, gdy zauważono, że na trybunie za jedną z bramek toczy się bitwa z udziałem kilkudziesięciu mężczyzn. Były uderzenia pięściami, kopnięcia, kilku agresorów trzymało w rękach drewniane przedmioty. Wiele innych fruwało w powietrzu.

Większość osób patrzyła na wszystko z przerażeniem. Część, zasiadająca na trybunie, ba której doszło do zadymy, zmuszona była do ucieczki. Sytuacja uspokoiła się po kilkudziesięciu minutach. Arbiter zezwolił na wznowienie spotkania z zastrzeżeniem, że powtórka sytuacji będzie oznaczać walkower.

Źródło: Newspix Burdy na stadionie Lechii

Dlaczego doszło do bójki i kto w niej uczestniczył?

Jak przekazała w komunikacie gdańska policja, w bójce starli się kibice Lechii i ochrona.

Pytana o szczegóły oficer prasowa komendy miejskiej Magdalena Ciska potwierdziła w rozmowie z nami, że chodziło o ochronę pubu sportowego T29 (nazwa pochodzi od lokalizacji dawnego stadionu Lechii mieszczącego się przy ul. Traugutta 29), który jest miejscem spotkań kibiców.

Oglądasz Wideo: tvn24 Pub T29 zdewastowany. Rzecznik prasowy Lechii Gdańsk o wybrykach kiboli

Jak dodała, to tam doszło do pierwszych starć. Dopiero później konflikt przelał się trybunę stadionu. Jak widać na zdjęciach publikowanych w sieci, lokal został niemal doszczętnie zniszczony. Nie wiadomo jednak, czy jest to efektem awantury, czy na przykład celowym działaniem jednej ze stron.



Tak wygląda teraz stadionowy Pub T29. pic.twitter.com/4SEoy8Boi5 — lechia.gda.pl (@lechiagdapl) July 7, 2022



Fajnie sobie rozwalali SportBar #LGDAKApic.twitter.com/1dS1hJAThi — Heheszky  (@Daniel_Heheszky) July 7, 2022

Na tym etapie policja nie informuje, co doprowadziło do zadymy. Swoje teorie przedstawiają za to media.

Według informacji Interii bijatyka była "wewnętrzną sprawą kibiców Lechii". Serwis podaje, że poszło o pub, który niedawno został przejęty przez ajenta z Lubina. Ten wprowadził swoją ochronę, która zaatakowana w lokalu zmuszona była do ucieczki na trybunę i tam doszło do dalszych starć.

Nieco inaczej sprawę przedstawia Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski.

"Wczoraj na Lechii młoda ekipa kiboli próbowała przejąć ochronę stadionowej knajpy od starej ekipy (ale jeden ze starych, który pojawiał się wczoraj w przekazach, nie ma z tym nic wspólnego). Młodzi zostali pogonieni, więc wrócili z posiłkami".



Wczoraj na Lechii młoda ekipa kiboli próbowała przejąć ochronę stadionowej knajpy od starej ekipy (ale jeden ze starych, który pojawiał się wczoraj w przekazach nie ma z tym nic wspólnego). Młodzi zostali pogonieni więc wrócili z posiłkami. Resztę pokazała tv. — Szymon Jadczak (@SzJadczak) July 8, 2022





Oględziny i pierwsze zatrzymania

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady, przesłuchują świadków, zabezpieczają zapisy z kamer monitoringu, a także nagrania z portali internetowych oraz mediów społecznościowych i szczegółowo je analizują.

Popis na boisku, wstyd na trybunach. Lechii grozi poważna kara Piłkarze Lechii... czytaj dalej » Na obiekcie Lechii samych funkcjonariuszy nie było. Jak wyjaśniono w komunikacie, organizator imprezy, który odpowiada za bezpieczeństwo na stadionie podczas imprezy masowej, nie zawnioskował o wejście na stadion policjantów.

Jak przekazała w piątek przed południem gdańska komenda, na tę chwilę łącznie czterech mężczyzn jest w dyspozycji policjantów w związku z tym zdarzeniem. "Kolejne zatrzymania w sprawie są tylko kwestią czasu" - dodano.

Oficjalne oświadczenie klubu

Lechia może być dumna z wyniku, wygrała 4:1, ale wstydzi się za swoich kibiców.

Po meczu wydała oświadczenie, w którym potępiła czwartkowe wydarzenie. Jednocześnie zastrzegła, że więcej komunikatów w tej sprawie wydawać nie będzie. "To oświadczenie jest naszym oficjalnym i jedynym stanowiskiem na dziś i prosimy o Państwa zrozumienie" - napisano między innymi.