Fatalne wiadomości dla Chelsea. Zakaz transferowy podtrzymany

Chelsea w lutym została ukarana zakazem transferów oraz grzywną w wysokości 600 tys. franków szwajcarskich. To efekt naruszenia w 29 przypadkach przepisów dotyczących międzynarodowego transferu i rejestracji piłkarzy poniżej 18. roku życia.

Wygra Ligę Mistrzów, to odejdzie. "Idealny moment na spakowanie się" Mauricio... czytaj dalej » Apelacja londyńskiego klubu została teraz w większości odrzucona przez Komisję Odwoławczą FIFA.



Zakaz nie dotyczy drużyn kobiecych i futsalowych, nie obowiązuje również w przypadku piłkarzy odchodzących z klubu.

Jest wyjątek

Komisja zdecydowała jednak, że klub może nadal pozyskiwać graczy w wieku poniżej 16 lat, ponieważ uznano, iż nałożenie zakazu rejestracji każdego nieletniego piłkarza nie byłoby adekwatne do popełnionego przewinienia.



Dla Chelsea zakaz transferów do klubu to poważny cios, ponieważ zespół może zostać osłabiony. Od dawna spekuluje się na temat odejścia m.in. znakomitego belgijskiego piłkarza Edena Hazarda.



Londyński klub może teraz skierować sprawę do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.