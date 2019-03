Specjalnie zmarnował karnego. 13-latek świeci przykładem

To postawa godna uwagi. W meczu młodzików 13-letni piłkarz Galatasarayu Beknaz Almazbekov uznał, że pani sędzia niesłusznie podyktowała rzut karny dla jego zespołu, dlatego go… zmarnował.

Prawie tysiąc podań w meczu. Hiszpania rekordowo długo bawiła się piłką Hiszpańscy... czytaj dalej » Do pięknej i pouczającej sytuacji doszło 24 marca - w spotkaniu młodzieżowych ekip Galatasaray'u i Istanbulsporu.

Trzynastoletni Almazbekov dryblingiem przedostał się w pole karne rywali, a następnie celowo przewrócił, korzystając z obecności przeciwnika. Sędzina, mimo że była dobrze ustawiona, podyktowała jedenastkę. Decyzji nie zmieniła mimo licznych protestów graczy Istanbulsporu.

Almazbekov podszedł do rzutu karnego i specjalnie uderzył obok bramki. Natychmiast otrzymał podziękowania od rówieśników. Kapitan Galatasaray'u dał znakomity przykład kolegom, ale również gwiazdom światowego futbolu, które nie raz próbują za wszelką cenę oszukać przeciwników, a przede wszystkim sędziów.

Warto dodać, że Galatasaray U-14 i tak wygrał to spotkanie 2:0.

Wielcy też potrafili dać przykład

We wrześniu 2012 roku Miroslav Klose strzelił gola dla Lazio po centrze z rzutu rożnego. Arbiter wskazał na środek boiska, co spowodowało protesty piłkarzy Napoli. Dołączył do nich... Klose, który przyznał, że gola zdobył ręką.

Zachowaniem fair play popisał się też słynący z kontrowersyjnych zachowań Paolo Di Canio. W 2001 roku, gdy Włoch był piłkarzem West Hamu, przerwał akcję w meczu z Evertonem. Młoty atakowały, a w trakcie akcji bramkarz The Toffees Trezor Sinclair skręcił kostkę. Di Canio zamiast strzelić piłkę do pustej bramki, postanowił złapać futbolówkę w ręce.