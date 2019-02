Pięć goli i koniec koszmarnej serii w Sosnowcu

11.02 | Wierzę we wszystkich zawodników w naszej drużynie. Każdy ma umiejętności, jest tylko kwestia tego, żeby każdy uwierzył w siebie i to pokazywał na boisku. Nie chciałbym teraz zrzucać winy na to, że mamy mniej zawodników, musimy radzić sobie w warunkach takich, jakich obecnie się znajdujemy.

- Myślę, że u nas każdy zawodnik jest wartościowy. Wierzymy w siebie i będziemy robić wszystko, by pokazać to na boisku. Jesteśmy w okresie tworzenia drużyny - przyznał po przegranym z Górnikiem Zabrze 1:2 spotkaniu 21. kolejki Ekstraklasy Jakub Błaszczykowski.

Piłkarze Zagłębia do spotkania z Arką przystępowali, mając serię dziewięciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. Gdynianie na Śląsku grali o przerwanie passy czterech spotkań bez wygranej. Na dodatek musieli radzić sobie bez pauzującego za kartki Michała Janoty.

Wyrwę po wychowanku Feyenoordu Rotterdam niespodziewanie załatał Damian Zbozień. W 9. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Michał Nalepa, walkę w powietrzu wygrał Maciej Janowski, a piłka spadła pod nogi Zbozienia. Szczęśliwy wolej dał Arce prowadzenie.

Jagiellonia walczyła do końca. Cud w ostatniej minucie W pierwszym... czytaj dalej » Wyrównanie przyszło w 38. minucie. Darko Udoviczić z łatwością dobił strzał Georgiosa Mygasa, który zaskoczył arkowców solową akcją z prawej strony.

Ostatni dzwonek

Potem w głównej roli ponownie wystąpił Zbozień. W ostatnich sekundach pierwszej części defensor Arki pewnie wykorzystał rzut karny. W sobotę strzelił dwa gole, w całym sezonie - cztery.

Po przerwie Zbozieniowi pozazdrościł Szymon Pawłowski i druga połowa miała już innego bohatera. W 60. minucie Pawłowski doprowadził do wyrównania, ale drużynie z Sosnowca było mało.

Zagłębie rzuciło się po komplet punktów. Dla drużyny Valdasa Ivanauskasa to bowiem ostatni dzwonek, by włączyć się do walki o utrzymanie. Nadzieja miała przyjść w 81. minucie. Jan Łoś faulował w polu karnym Mygasa, a do jedenastki podszedł Vamara Sanogo. Ku rozpaczy miejscowej publiczności Senegalczyk przeniósł piłkę ponad poprzeczką bramki Pavelsa Steinborsa.

Ale gospodarze grali do końca i w 85. minucie już nie z 11, a 20 metrów przymierzył Szymon Pawłowski. Piłka po strzale byłego piłkarza Lecha Poznań wpadła za kołnierz Steinborsa. A wraz z bramką padła sięgająca dziewięciu seria meczów Zagłębia bez zwycięstwa.

Pierwsze zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec od 20 października 2018r. #ZSOARK — EkstraStats (@EkstraStats) February 16, 2019

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia 3:2 (1:2)

Bramki: Zbozień (9.), Pawłowski (60.), Pawłowski (85.) - Udoviczić (38.), Zbozień (45. karny)