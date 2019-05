Zagłębie Sosnowiec bez szans na utrzymanie

Od czwartej ligi do ekstraklasy. ŁKS wrócił do piłkarskiej elity Łódzki Klub... czytaj dalej » Śląsk, który w tabeli na razie także zajmuje miejsce oznaczające degradację (15.), mógł objąć prowadzenie już na początku spotkania. Marcin Robak miał przed sobą tylko bramkarza, ale ostro naciskany przez obrońcę strzelił zbyt lekko i gola nie było.

Wrocławianie dopięli swego w 25. minucie. Mateusz Cholewiak wykorzystał wówczas świetne, prostopadłe podanie Roberta Picha i uderzył obok bezradnego Lukasa Hrosso.

Skuteczna dobitka po karnym

Na początku drugiej odsłony wydawało się, że sosnowiczanie uratują jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie. W 50. min. wprowadzony po przerwie Vamara Sanogo prawie z linii końcowej boiska wyłożył piłkę Olafowi Nowakowi i było 1:1. Zagłębie popełniało jednak zbyt wiele prostych błędów w defensywie, aby mogło myśleć chociaż o remisie.

W 57. min. - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego - piłka trafiła do będącego sześć metrów od bramki Wojciecha Golli. Obrońcy zostawili go samego, więc bez problemów skierował ją do siatki. Dwie minuty później Cholewiak wykorzystał dośrodkowanie z prawej strony Michała Chrapka i popisał się celną główką.

Drużyna z Dolnego Śląska miała jeszcze kilka dogodnych okazji do zdobycia gola, ale wykorzystała tylko jedną.

Przy wyniku 1:4 pod koniec spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Zagłębie. Sanogo nie zdołał pokonać bramkarza, ale dobitka Georgios Mygasa była już skuteczna.

Źródło: Andrzej Grygiel / PAP Zagłębie Sosnowiec nie ma już szans na utrzymanie



Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław 2:4 (0:1)

Bramki: 0:1 Mateusz Cholewiak (25), 1:1 Olaf Nowak (50), 1:2 Wojciech Golla (57), 1:3 Mateusz Cholewiak (59-głową), 1:4 Patrik Mraz (84-samobójcza), 2:4 Giorgos Mygas (89).

Zagłębie: Lukas Hrosso - Michael Heinloth (63. Giorgi Iwaniszwili), Piotr Polczak, Sebastian Milewski, Patrik Mraz - Giorgos Mygas, Mateusz Możdżeń (38. Lukas Gressak), Szymon Pawłowski, Giorgi Gabedawa (46. Vamara Sanogo), Tomasz Nawotka - Olaf Nowak.

Śląsk: Jakub Słowik - Piotr Celeban, Mariusz Pawelec, Wojciech Golla, Łukasz Broź - Augusto, Robert Pich (81. Damian Gąska), Krzysztof Mączyński (71. Mateusz Radecki), Michał Chrapek, Mateusz Cholewiak - Marcin Robak (87. Arkadiusz Piech).