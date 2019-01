Koniec poszukiwań samolotu z piłkarzem. "Szanse odnalezienia zaginionych żywych są znikome"

Miał dołączyć do swojej nowej drużyny w Wielkiej Brytanii, ale samolot zaginął. Co stało się z awionetką, na pokładzie której był argentyński piłkarz Emiliano Sala? Wiadomo tylko, że kontakt z samolotem urwał się, gdy znajdował się nad kanałem La Manche. Chwilę wcześniej Sala miał wysłać swoim bliskim wiadomość: "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść".

"Akcja poszukiwacza została zakończona, poinformowaliśmy o tym rodziny, gdyż szanse odnalezienia zaginionych żywych są znikome" - napisał w oficjalnym oświadczeniu kapitan portu w Guernsey David Barker.



Poszukiwania, które przerwano w środę wieczorem, wznowiono w czwartek. Zaginionych nie odnaleziono.

"Jestem przerażony"

Dramat zaczął się w poniedziałek - dwa dni po tym, jak 28-letni Sala za 17 mln euro przeszedł z FC Nantes do Cardiff City, drużyny występującej w Premier League.



O godzinie 19.15 awionetka z argentyńskim graczem na pokładzie wystartowała z Nantes. O 21.30 zniknęła z radarów w pobliżu wyspy Alderney. Później media poinformowały, że Sala wysłał dramatyczną wiadomość rodzinie. "Jestem przerażony. Lecę samolotem, który wygląda, jakby się miał za chwilę rozpaść" - napisał. Kolejnych wieści już nie było.



Maszynę pilotował 60-letni Dave Ibbotson, który regularnie latał tą trasą. Głównie z osobami związanymi z futbolem.



We wtorek policja informowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodziły one z awionetki. Sala tego dnia miał dołączyć do walijskiego zespołu, a w środę odbyć pierwszy trening.